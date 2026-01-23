  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vecchi amori Avvistato Giovanni Tronchetti Provera con la moglie, con Chiara Ferragni sembra proprio finita

ai-scrape

23.1.2026 - 15:14

L'influencer italiana Chiara Ferragni.
L'influencer italiana Chiara Ferragni.
IMAGO/Avalon.red

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proprio essere finita. L'erede dell'impero Pirelli è stato infatti avvistato a St. Moritz con l'ex moglie Nicole Moellhausen, segnando un ritorno alla loro vita insieme.

Alessia Moneghini

23.01.2026, 15:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proprio essere finita.
  • L'imprenditore è stato infatti avvistato con la moglie Nicole Moellhausen, da cui si era separato nel 2023, a St. Moritz in inequivocabili gesti d'affetto.
  • Entrambi indossano nuovamente la fede al dito.
Mostra di più

Giovanni Tronchetti ProveraNicole Moellhausen sono stati recentemente avvistati insieme a St. Moritz, come riportato da «Chi». La separazione tra Chiara Ferragni e il manager sembra essere dunque definitiva.

Il 43enne sembra aver ritrovato un equilibrio familiare con la moglie, con cui condivide tre figli e da cui si era separato nel 2023, ed essersi lasciato alle spalle la storia con l'influencer.

Nelle foto catturate tra le nevi dell'Engadina dal settimanale, la coppia si mostra vicina e sorridente, mentre si scambia gesti d'affetto. Inoltre entrambi indossano nuovamente la fede al dito. 

Un ritorno al passato atteso?

Giova ricordare che sempre «Chi» aveva paparazzato la coppia mano nella mano a Portofino lo scorso dicembre. I due erano però insieme ai tre figli e il gesto sembrava suggerire solamente un momento d'intimità famigliare.

D'altra parte, sempre a dicembre, Ferragni è partita per un viaggio in solitaria a Medellín, in Colombia. A fare compagnia all'influencer è stata la sorella Valentina e non l'erede dell'impero Pirelli.

La sua assenza ha alimentato quindi le speculazioni di una rottura definitiva tra i due, che ormai sembra essere suggellata dagli ultimi scatti nella località sciistica grigionese.

I più letti

Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Il mondo potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza
Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?

Di più su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Nuovi segnali di crisi?. Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina

Nuovi segnali di crisi?Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina

Dopo un anno difficile. Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Dopo un anno difficileChiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Sorrisi e abbracci al tramonto. Ecco la prima foto ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Sorrisi e abbracci al tramontoEcco la prima foto ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Altre notizie

TV. La nuova Chiara Pavan a MasterChef: «La cucina nasce dall'ambiente»

TVLa nuova Chiara Pavan a MasterChef: «La cucina nasce dall'ambiente»

In uscita a maggio. Hayden Panettiere annuncia il memoir: «È la mia verità»

In uscita a maggioHayden Panettiere annuncia il memoir: «È la mia verità»

10 anni dopo. Il documentario «Tutto il male del mondo» ripercorre il caso di Giulio Regeni

10 anni dopoIl documentario «Tutto il male del mondo» ripercorre il caso di Giulio Regeni