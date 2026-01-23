L'influencer italiana Chiara Ferragni. IMAGO/Avalon.red

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proprio essere finita. L'erede dell'impero Pirelli è stato infatti avvistato a St. Moritz con l'ex moglie Nicole Moellhausen, segnando un ritorno alla loro vita insieme.

Hai fretta? blue News riassume per te Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proprio essere finita.

L'imprenditore è stato infatti avvistato con la moglie Nicole Moellhausen, da cui si era separato nel 2023, a St. Moritz in inequivocabili gesti d'affetto.

Entrambi indossano nuovamente la fede al dito. Mostra di più

Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen sono stati recentemente avvistati insieme a St. Moritz, come riportato da «Chi». La separazione tra Chiara Ferragni e il manager sembra essere dunque definitiva.

Il 43enne sembra aver ritrovato un equilibrio familiare con la moglie, con cui condivide tre figli e da cui si era separato nel 2023, ed essersi lasciato alle spalle la storia con l'influencer.

Nelle foto catturate tra le nevi dell'Engadina dal settimanale, la coppia si mostra vicina e sorridente, mentre si scambia gesti d'affetto. Inoltre entrambi indossano nuovamente la fede al dito.

Un ritorno al passato atteso?

Giova ricordare che sempre «Chi» aveva paparazzato la coppia mano nella mano a Portofino lo scorso dicembre. I due erano però insieme ai tre figli e il gesto sembrava suggerire solamente un momento d'intimità famigliare.

D'altra parte, sempre a dicembre, Ferragni è partita per un viaggio in solitaria a Medellín, in Colombia. A fare compagnia all'influencer è stata la sorella Valentina e non l'erede dell'impero Pirelli.

La sua assenza ha alimentato quindi le speculazioni di una rottura definitiva tra i due, che ormai sembra essere suggellata dagli ultimi scatti nella località sciistica grigionese.