A Roma Avvistato Roberto Benigni al volante senza cintura e al telefono, i fan: «Stai in multa»

ai-scrape

2.10.2025 - 09:38

Di recente Roberto Benigni è stato avvistato a Roma mentre guidava senza cintura ed era al telefono. Un fan ha cercato di attirare la sua attenzione, ma è stato ignorato. Il video dell'incontro, condiviso su TikTok, ha suscitato le polemiche del web.

Alessia Moneghini

02.10.2025, 09:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Roberto Benigni è stato filmato per le strade di Roma al volante della sua auto, mentre era al telefono e non portava la cintura.
  • Il fan che ha condiviso il video su TikTok ha provato in tutti i modi ad attirare la sua attenzione, ma l'attore lo ha ignorato.
  • Nei commenti sotto al filmato è scattata la polemica: «Dovrebbero multarlo» – «Roberto Maligni».
Mostra di più

Di recente un gruppo di persone ferme al semaforo nel cuore di Roma si sono trovate accanto a Roberto Benigni.

Come riporta «Leggo», l'attore italiano era alla guida della sua Smart, impegnato in una conversazione telefonica e senza cintura di sicurezza. Il tutto è stato documentato in un video pubblicato su TikTok dall'utente @robertoficorella.

Nonostante i ripetuti tentativi del fan di attirare la sua attenzione con dei «Roberto», il comico ha proseguito per la sua strada, lasciando i fan delusi.

Il video è diventato rapidamente virale e ha scatenato un acceso dibattito sul comportamento di Benigni: dalla violazione delle norme stradali all'indifferenza verso i fan.

«Dovrebbero multarlo per l'uso del cellulare e la mancanza della cintura, ma lui è Benigni», ha commentato qualcuno con tono critico. Un altro ha ironizzato: «Cellulare, Smart, non risponde, proprio uno del popolo!».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

