Di recente Roberto Benigni è stato avvistato a Roma mentre guidava senza cintura ed era al telefono. Un fan ha cercato di attirare la sua attenzione, ma è stato ignorato. Il video dell'incontro, condiviso su TikTok, ha suscitato le polemiche del web.

Di recente un gruppo di persone ferme al semaforo nel cuore di Roma si sono trovate accanto a Roberto Benigni.

Come riporta «Leggo», l'attore italiano era alla guida della sua Smart, impegnato in una conversazione telefonica e senza cintura di sicurezza. Il tutto è stato documentato in un video pubblicato su TikTok dall'utente @robertoficorella.

Nonostante i ripetuti tentativi del fan di attirare la sua attenzione con dei «Roberto», il comico ha proseguito per la sua strada, lasciando i fan delusi.

Il video è diventato rapidamente virale e ha scatenato un acceso dibattito sul comportamento di Benigni: dalla violazione delle norme stradali all'indifferenza verso i fan.

«Dovrebbero multarlo per l'uso del cellulare e la mancanza della cintura, ma lui è Benigni», ha commentato qualcuno con tono critico. Un altro ha ironizzato: «Cellulare, Smart, non risponde, proprio uno del popolo!».

