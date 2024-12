Axl Rose

Il frontman dei Guns N' Roses raggiunge un accordo privato nella causa intentata da Sheila Kennedy.

Covermedia

Axl Rose, celebre voce dei Guns N' Roses, ha raggiunto un accordo privato in merito all'accusa di aggressione sessuale avanzata dall'ex attrice e modella Sheila Kennedy.

L'episodio, risalente al 1989, è stato portato in tribunale nel 2023 grazie al New York's Adult Survivors Act, una legge speciale che ha esteso per un anno i termini di prescrizione per accuse di cattiva condotta sessuale.

«Nego le accuse»

Secondo quanto riportato da Rolling Stone, martedì le parti hanno trovato un'intesa, i cui dettagli non sono stati resi pubblici. In una dichiarazione ufficiale, Rose – il cui vero nome è William Rose Jr. – ha ribadito la propria innocenza: «Come ho fatto fin dall'inizio, nego le accuse. Non c'è stata alcuna aggressione sessuale».

Il suo avvocato, E. Danya Perry, ha aggiunto: «Il signor Rose ha sofferto molto a causa di questa causa, e sono lieto che ora possa andare avanti con la sua vita».

Sheila Kennedy, che oggi ha 62 anni come Rose, non ha ancora rilasciato commenti sull'accordo. Le accuse contro il cantante erano già state menzionate nel memoir di Kennedy, «No One's Pet» (2016), e nel documentario del 2021 «Look Away».

Covermedia