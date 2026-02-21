  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Western caraibico Bad Bunny protagonista nel kolossal storico «Porto Rico»

Covermedia

21.2.2026 - 13:00

Bad Bunny
Bad Bunny
Covermedia

Il rapper portoricano ottiene il primo ruolo da protagonista in un western caraibico dedicato al rivoluzionario José Maldonado Román.

Covermedia

21.02.2026, 13:00

21.02.2026, 13:27

Bad Bunny debutta da protagonista.

Per la prima volta guiderà un film da attore principale. Il cantante, all'anagrafe Benito Martínez Ocasio, sarà al centro di «Porto Rico», kolossal storico ambientato alla fine dell'Ottocento e ispirato alla figura di José Maldonado Román, conosciuto come Águila Blanca. La storia racconta gli anni in cui il rivoluzionario guidò un gruppo di ex detenuti nella lotta contro il colonialismo sull'isola.

Il progetto segna anche l'esordio alla regia di Residente, nome d'arte di René Pérez Joglar, che ha presentato l'opera come una dichiarazione d'amore alla sua terra. Nel cast figurano Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem, coinvolti in una produzione dal respiro internazionale.

Non si tratta della prima incursione nel cinema per l'artista, già apparso in «Bullet Train», in «Caught Stealing» e in un cameo in «My Spy», ma è il primo ruolo da protagonista in un lungometraggio. Parallelamente prosegue il successo musicale: di recente ha occupato contemporaneamente le prime 25 posizioni della classifica Hot Latin Songs di Billboard.

La produzione dovrebbe avviarsi nei prossimi mesi, mentre la data di uscita non è ancora stata ufficializzata.

I più letti

Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Madre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa
«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio
Scontro tra moto e SUV

Altre notizie

Il dodicesimo album. Dave Grohl annuncia «Your Favorite Toy»: «È la scintilla del nuovo inizio»

Il dodicesimo albumDave Grohl annuncia «Your Favorite Toy»: «È la scintilla del nuovo inizio»

L'illusione. Stefano Accorsi, dal successo al crollo: «A Parigi piangevo a letto, di notte»

L'illusioneStefano Accorsi, dal successo al crollo: «A Parigi piangevo a letto, di notte»

Per la settimana di Sanremo. Vittorio Brumotti cambia rete: sarà tra gli inviati de «La volta buona» su RAI 1

Per la settimana di SanremoVittorio Brumotti cambia rete: sarà tra gli inviati de «La volta buona» su RAI 1