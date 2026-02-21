Bad Bunny Covermedia

Il rapper portoricano ottiene il primo ruolo da protagonista in un western caraibico dedicato al rivoluzionario José Maldonado Román.

Covermedia Covermedia

Bad Bunny debutta da protagonista.

Per la prima volta guiderà un film da attore principale. Il cantante, all'anagrafe Benito Martínez Ocasio, sarà al centro di «Porto Rico», kolossal storico ambientato alla fine dell'Ottocento e ispirato alla figura di José Maldonado Román, conosciuto come Águila Blanca. La storia racconta gli anni in cui il rivoluzionario guidò un gruppo di ex detenuti nella lotta contro il colonialismo sull'isola.

Il progetto segna anche l'esordio alla regia di Residente, nome d'arte di René Pérez Joglar, che ha presentato l'opera come una dichiarazione d'amore alla sua terra. Nel cast figurano Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem, coinvolti in una produzione dal respiro internazionale.

Non si tratta della prima incursione nel cinema per l'artista, già apparso in «Bullet Train», in «Caught Stealing» e in un cameo in «My Spy», ma è il primo ruolo da protagonista in un lungometraggio. Parallelamente prosegue il successo musicale: di recente ha occupato contemporaneamente le prime 25 posizioni della classifica Hot Latin Songs di Billboard.

La produzione dovrebbe avviarsi nei prossimi mesi, mentre la data di uscita non è ancora stata ufficializzata.