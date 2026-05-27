Bad Bunny

Il cantante portoricano arriva nella saga Disney-Pixar con il nuovo capitolo del franchise, accanto ad Alan Cumming e alle storiche voci di Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

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Bad Bunny entra nel cast del film d'animazione «Toy Story 5».

Disney ha confermato la partecipazione dell'artista vincitore di un Grammy al quinto capitolo della celebre saga Pixar: presterà la voce a Pizza with Sunglasses.

Il personaggio viene descritto come «misterioso e incredibilmente cool» ed è parte di un piccolo ma importante gruppo di giocattoli dimenticati che vive in un capanno abbandonato.

Nel cast arriva anche Alan Cumming, che interpreterà Evil Bullseye, la versione malvagia del fedele cavallo Bullseye.

Il nuovo film vedrà il ritorno di alcune voci storiche della saga: Tom Hanks si calerà nei panni di Woody, Tim Allen in quelli di Buzz Lightyear e Joan Cusack riprenderà il ruolo di Jessie.

Ernie Hudson sostituirà invece il compianto Carl Weathers come voce di Combat Carl, dopo la morte dell'attore avvenuta nel febbraio 2024.

Tra gli altri doppiatori annunciati ci sono anche Conan O'Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris e Scarlett Spears.

Per Bad Bunny il progetto conferma il crescente interesse per il cinema.

Nel 2022 aveva recitato nel film «Bullet Train» accanto a Brad Pitt, mentre più recentemente è apparso in «Caught Stealing» insieme a Austin Butler, Regina King e Zoë Kravitz.

All'inizio dell'anno era stato inoltre annunciato il suo coinvolgimento in «Porto Rico», film dedicato alla vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román.

«Toy Story 5» arriverà nelle sale il 19 giugno.