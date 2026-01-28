Leonardo DiCaprio in One Battle After Another

Con 14 nomination, la pellicola di Paul Thomas Anderson guida la corsa per i BAFTA 2026, ma la competizione è agguerrita: dietro, titoli come «Sinners» e «Hamnet – Nel nome del figlio» fanno da sfondo a una stagione di premi ricca di sorprese.

Le nomination ai BAFTA Film Awards 2026 sono ufficiali e, fin dal primo sguardo, indicano un chiaro favorito.

È «Una battaglia dopo l'altra» (One Battle After Another), il nuovo film di Paul Thomas Anderson, a dominare la shortlist con ben 14 candidature, imponendosi come il titolo da battere nella corsa ai premi più prestigiosi del cinema britannico.

L'annuncio è arrivato nel cuore della capitale, affidato agli attori Aimee Lou Wood e David Jonsson, e ha immediatamente acceso il dibattito su un'edizione che promette equilibrio, varietà e una competizione serrata fino all'ultimo premio.

La pellicola di Anderson è in gara per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale, oltre a una lunga serie di nomination attoriali. Leonardo DiCaprio concorre come miglior attore protagonista, mentre Chase Infiniti è candidata nella categoria femminile. Arrivano anche nomination di peso per Benicio Del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor come non protagonisti, confermando la forza di un cast corale che ha convinto critica e giuria.

Subito dietro, con 13 candidature, si piazza «Sinners», il thriller soprannaturale firmato da Ryan Coogler, mentre «Hamnet – Nel nome del figlio» di Chloé Zhao e «Marty Supreme» seguono con 11 nomination ciascuno. Più distanti, ma comunque protagonisti, «Frankenstein» di Guillermo del Toro e «Sentimental Value», entrambi a quota otto.

Secondo The Hollywood Reporter, «Hamnet – Nel nome del figlio» segna anche un record storico: è il film con il maggior numero di nomination BAFTA mai ottenute da una regista donna, consacrando Zhao come una delle figure centrali di questa stagione cinematografica.

Le categorie principali si annunciano particolarmente combattute. Tra gli attori protagonisti, DiCaprio se la vedrà con Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons e Robert Aramayo. Sul fronte femminile, Chase Infiniti è in corsa contro Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ed Emma Stone, in una rosa che mescola star affermate e interpretazioni rivelazione.

Grande attenzione anche per il premio EE Rising Star, l'unico assegnato dal pubblico, che vede tra i candidati Infiniti e Aramayo insieme a Miles Caton, Archie Madekwe e Posy Sterling. Un segnale chiaro della volontà dei BAFTA di intercettare il presente e, soprattutto, il futuro del cinema.

La cerimonia dei BAFTA Film Awards si terrà domenica 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra e sarà condotta da Alan Cumming.

Tutte le candidature ai BAFTA 2026

Miglior film

«Hamnet – Nel nome del figlio»

«Marty Supreme»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Miglior film britannico

«28 anni dopo»

«The Ballad of Wallis Island»

«Bridget Jones: Mad About the Boy»

«Die My Love»

«H Is for Hawk»

«Hamnet – Nel nome del figlio»

«I Swear»

«Mr Burton»

«Pillion»

«Steve»

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley, «Hamnet – Nel nome del figlio»

Rose Byrne, «If I Had Legs I'd Kick You»

Kate Hudson, «Song Sung Blue»

Chase Infiniti, «Una battaglia dopo l'altra»

Renate Reinsve, «Sentimental Value»

Emma Stone, «Bugonia»

Miglior attore protagonista

Robert Aramayo, «I Swear»

Timothée Chalamet, «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio, «Una battaglia dopo l'altra»

Ethan Hawke, «Blue Moon»

Michael B. Jordan, «Sinners»

Jesse Plemons, «Bugonia»

Miglior attrice non protagonista

Odessa A'zion, «Marty Supreme»

Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»

Wunmi Mosaku, «Sinners»

Carey Mulligan, «The Ballad of Wallis Island»

Teyana Taylor, «Una battaglia dopo l'altra»

Emily Watson, «Hamnet – Nel nome del figlio»

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro, «Una battaglia dopo l'altra»

Jacob Elordi, «Frankenstein»

Paul Mescal, «Hamnet – Nel nome del figlio»

Peter Mullan, «I Swear»

Sean Penn, «Una battaglia dopo l'altra»

Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»

Miglior regia

Yorgos Lanthimos, «Bugonia»

Chloé Zhao, «Hamnet – Nel nome del figlio»

Josh Safdie, «Marty Supreme»

Paul Thomas Anderson, «Una battaglia dopo l'altra»

Joachim Trier, «Sentimental Value»

Ryan Coogler, «Sinners»

Miglior sceneggiatura originale

«I Swear», Kirk Jones

«Marty Supreme», Ronald Bronstein e Josh Safdie

«The Secret Agent», Kleber Mendonça Filho

«Sentimental Value», Eskil Vogt e Joachim Trier

«Sinners», Ryan Coogler

Miglior sceneggiatura non originale

«The Ballad of Wallis Island», Tom Basden e Tim Key

«Bugonia», Will Tracy

«Hamnet – Nel nome del figlio», Chloé Zhao e Maggie O'Farrell

«Una battaglia dopo l'altra», Paul Thomas Anderson

«Pillion», Harry Lighton

Miglior esordio britannico

«The Ceremony»

«My Father's Shadow»

«Pillion»

«A Want in Her»

«Wasteman»

Miglior film d'animazione

«Elio»

«Little Amelie or the Character of Rain»

«Zootropolis 2»

Miglior film per famiglie

«Arco»

«Boong»

«Lilo & Stitch»

«Zootropolis 2»

Miglior film non in lingua inglese

«It Was Just an Accident»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sirāt»

«The Voice of Hind Rajab»

Miglior documentario

«2000 Meters to Andriivka»

«Apocalypse in the Tropics»

«Cover-Up»

«Mr Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Miglior casting

«I Swear»

«Marty Supreme»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Miglior fotografia

«Frankenstein»

«Marty Supreme»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sinners»

«Train Dreams»

Migliori costumi

«Frankenstein»

«Hamnet – Nel nome del figlio»

«Marty Supreme»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Trucco e acconciature

«Frankenstein»

«Hamnet – Nel nome del figlio»

«Marty Supreme»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Scenografia

«Frankenstein»

«Hamnet – Nel nome del figlio»

«Marty Supreme»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sinners»

Miglior colonna sonora

«Bugonia», Jerskin Fendrix

«Frankenstein», Alexandre Desplat

«Hamnet – Nel nome del figlio», Max Richter

«Una battaglia dopo l'altra», Jonny Greenwood

«Sinners», Ludwig Göransson

Effetti visivi

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Frankenstein»

«How to Train Your Dragon»

«The Lost Bus»

Montaggio

«A House of Dynamite»

«F1»

«Marty Supreme»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sinners»

Sonoro

«F1»

«Frankenstein»

«Una battaglia dopo l'altra»

«Sinners»

«Warfare»

EE Rising Star Award (voto del pubblico)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling