SpettacoloAi BAFTA 2026 il film da battere è «Una battaglia dopo l'altra»
Covermedia
28.1.2026 - 11:00
Con 14 nomination, la pellicola di Paul Thomas Anderson guida la corsa per i BAFTA 2026, ma la competizione è agguerrita: dietro, titoli come «Sinners» e «Hamnet – Nel nome del figlio» fanno da sfondo a una stagione di premi ricca di sorprese.
Covermedia
28.01.2026, 11:00
28.01.2026, 13:38
Covermedia
Le nomination ai BAFTA Film Awards 2026 sono ufficiali e, fin dal primo sguardo, indicano un chiaro favorito.
È «Una battaglia dopo l'altra» (One Battle After Another), il nuovo film di Paul Thomas Anderson, a dominare la shortlist con ben 14 candidature, imponendosi come il titolo da battere nella corsa ai premi più prestigiosi del cinema britannico.
L'annuncio è arrivato nel cuore della capitale, affidato agli attori Aimee Lou Wood e David Jonsson, e ha immediatamente acceso il dibattito su un'edizione che promette equilibrio, varietà e una competizione serrata fino all'ultimo premio.
La pellicola di Anderson è in gara per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale, oltre a una lunga serie di nomination attoriali. Leonardo DiCaprio concorre come miglior attore protagonista, mentre Chase Infiniti è candidata nella categoria femminile. Arrivano anche nomination di peso per Benicio Del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor come non protagonisti, confermando la forza di un cast corale che ha convinto critica e giuria.
Subito dietro, con 13 candidature, si piazza «Sinners», il thriller soprannaturale firmato da Ryan Coogler, mentre «Hamnet – Nel nome del figlio» di Chloé Zhao e «Marty Supreme» seguono con 11 nomination ciascuno. Più distanti, ma comunque protagonisti, «Frankenstein» di Guillermo del Toro e «Sentimental Value», entrambi a quota otto.
Secondo The Hollywood Reporter, «Hamnet – Nel nome del figlio» segna anche un record storico: è il film con il maggior numero di nomination BAFTA mai ottenute da una regista donna, consacrando Zhao come una delle figure centrali di questa stagione cinematografica.
Le categorie principali si annunciano particolarmente combattute. Tra gli attori protagonisti, DiCaprio se la vedrà con Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons e Robert Aramayo. Sul fronte femminile, Chase Infiniti è in corsa contro Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ed Emma Stone, in una rosa che mescola star affermate e interpretazioni rivelazione.
Grande attenzione anche per il premio EE Rising Star, l'unico assegnato dal pubblico, che vede tra i candidati Infiniti e Aramayo insieme a Miles Caton, Archie Madekwe e Posy Sterling. Un segnale chiaro della volontà dei BAFTA di intercettare il presente e, soprattutto, il futuro del cinema.
La cerimonia dei BAFTA Film Awards si terrà domenica 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra e sarà condotta da Alan Cumming.
Tutte le candidature ai BAFTA 2026
Miglior film
«Hamnet – Nel nome del figlio»
«Marty Supreme»
«Una battaglia dopo l'altra»
«Sentimental Value»
«Sinners»
Miglior film britannico
«28 anni dopo»
«The Ballad of Wallis Island»
«Bridget Jones: Mad About the Boy»
«Die My Love»
«H Is for Hawk»
«Hamnet – Nel nome del figlio»
«I Swear»
«Mr Burton»
«Pillion»
«Steve»
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley, «Hamnet – Nel nome del figlio»
Rose Byrne, «If I Had Legs I'd Kick You»
Kate Hudson, «Song Sung Blue»
Chase Infiniti, «Una battaglia dopo l'altra»
Renate Reinsve, «Sentimental Value»
Emma Stone, «Bugonia»
Miglior attore protagonista
Robert Aramayo, «I Swear»
Timothée Chalamet, «Marty Supreme»
Leonardo DiCaprio, «Una battaglia dopo l'altra»
Ethan Hawke, «Blue Moon»
Michael B. Jordan, «Sinners»
Jesse Plemons, «Bugonia»
Miglior attrice non protagonista
Odessa A'zion, «Marty Supreme»
Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»
Wunmi Mosaku, «Sinners»
Carey Mulligan, «The Ballad of Wallis Island»
Teyana Taylor, «Una battaglia dopo l'altra»
Emily Watson, «Hamnet – Nel nome del figlio»
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro, «Una battaglia dopo l'altra»
Jacob Elordi, «Frankenstein»
Paul Mescal, «Hamnet – Nel nome del figlio»
Peter Mullan, «I Swear»
Sean Penn, «Una battaglia dopo l'altra»
Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»
Miglior regia
Yorgos Lanthimos, «Bugonia»
Chloé Zhao, «Hamnet – Nel nome del figlio»
Josh Safdie, «Marty Supreme»
Paul Thomas Anderson, «Una battaglia dopo l'altra»
Joachim Trier, «Sentimental Value»
Ryan Coogler, «Sinners»
Miglior sceneggiatura originale
«I Swear», Kirk Jones
«Marty Supreme», Ronald Bronstein e Josh Safdie
«The Secret Agent», Kleber Mendonça Filho
«Sentimental Value», Eskil Vogt e Joachim Trier
«Sinners», Ryan Coogler
Miglior sceneggiatura non originale
«The Ballad of Wallis Island», Tom Basden e Tim Key
«Bugonia», Will Tracy
«Hamnet – Nel nome del figlio», Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
«Una battaglia dopo l'altra», Paul Thomas Anderson