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Ultime ore negli USA Bagno di folla per re Carlo e la regina Camilla a New York

SDA

30.4.2026 - 15:32

Una foto di re Carlo III e la consorte Camilla oggi a New York
Una foto di re Carlo III e la consorte Camilla oggi a New York
Keystone

Bagno di folla per Carlo e Camilla nelle ultime ore trascorse a New York dalla coppia reale.

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:32

30.04.2026, 15:46

Al quartier generale della casa d'aste Christie's, il re e la moglie sono stati accolti da una folla di invitati famosi, dalla regina della moda Anna Winter alla supermodella Karlie Kloss tal premio Grammy Lionel Richie.

L'occasione è stata un gala del King's Trust, una charity fondata da Carlo nel 1976 per introdurre e sostenere i giovani nel percorso educativo e nell'ingresso nel mondo del lavoro.

Molti degli ospiti avevano sangue britannico nelle vene: la serata – aveva spiegato l'ambasciata britannica a Washington – era intesa a «rafforzare l'impatto del Regno Unito a New York attraverso le arti, lo sport e iniziative comunitarie».

Oggi i reali sono in Virginia, dove è in programma per loro un block party con tanto di mini-parata in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza dell'America e una visita al parco nazionale dello Shenandoah.

Dopo la tappa nel paesino di Front Royal e una visita a fattorie per l'allevamento dei cavalli, Carlo e Camilla ripartiranno dalla base aerea Andrews in direzione delle Bermuda, un territorio membro del Commonwealth.

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