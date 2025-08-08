  1. Clienti privati
In TV Milly Carlucci prepara l'edizione dei 20 anni di «Ballando con le Stelle»: «Ci saranno grandi sorprese»

Covermedia

8.8.2025 - 16:30

Milly Carlucci
Milly Carlucci

Conferme, bluff e trattative in corso: «Ci saranno grandi sorprese».

Covermedia

08.08.2025, 16:30

08.08.2025, 16:51

Milly Carlucci lo ha detto chiaramente: «Per i vent'anni di «Ballando con le Stelle» voglio un'edizione memorabile».

Intervistata da «Il Tempo», la conduttrice ha svelato alcuni retroscena sul cast 2025, lasciando intendere che l'annuncio della partecipazione di Barbara d'Urso potrebbe arrivare a breve.

Al momento i nomi ufficiali sono quattro: Maurizio Ferrini («La Signora Coriandoli»), Andrea Delogu, Marcella Bella e Nancy Brilli. Ma il resto del cast è avvolto in un mistero ben calcolato. «Abbiamo lanciato nomi veri e altri creati ad arte per depistare», ha ammesso Milly, confermando una strategia anti-spoiler già sperimentata in passato.

Tra gli altri possibili concorrenti circolano i nomi di Rosa Chemical, Fabio Fognini, Flavio Insinna, Piero Marrazzo e Chanel Totti. Alcune trattative sarebbero già a buon punto, altre solo voci alimentate ad arte per mantenere alta l'attenzione.

La ventesima edizione di «Ballando con le Stelle» andrà in onda su Rai 1 dal 27 settembre al 20 dicembre 2025. Per la Carlucci, sarà più che una gara: «È un compleanno, e voglio celebrarlo con tutti gli ingredienti che ci rendono unici. L'imprevedibilità è uno di questi».

