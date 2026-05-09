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Ora lei ha una fondazione Barbara Berlusconi svela le regole di casa: «Papà Silvio selezionava cosa potevamo guardare in tv»

ai-scrape

9.5.2026 - 11:26

Barbara Berlusconi ha cinque figli.
Barbara Berlusconi ha cinque figli.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Barbara Berlusconi accende i riflettori su un tema sempre più caldo: adolescenti, schermi e social network. E lo fa partendo dalla sua esperienza personale, prima da figlia e oggi da madre di cinque ragazzi.

Redazione blue News

09.05.2026, 11:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Barbara Berlusconi, intervistata da «Il Giornale», ha spiegato che con la sua Fondazione vuole sensibilizzare sull’uso dei media da parte dei più giovani.
  • Da bambina, racconta, in casa sua la televisione era controllata dai genitori, e oggi lei applica lo stesso principio con i suoi cinque figli.
  • Per questo ha vietato loro il telefono fino ai 16 anni, sostenendo che la tecnologia non sia il problema, ma lo diventi quando viene usata senza regole.
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Intervistata da «Il Giornale», la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha parlato anche della Fondazione Barbara Berlusconi, nata nel 2025.

Tra i suoi obiettivi c’è proprio quello di richiamare l’attenzione sull’uso dei media da parte dei più giovani.

Il punto, per lei, non è demonizzare la tecnologia, ma fissare paletti. Perché, secondo Barbara, lasciare i ragazzi da soli davanti ai social può diventare un rischio.

A casa c'era controllo

Da bambina, racconta, in casa Berlusconi la televisione non era un sottofondo permanente. Si guardavano film, certo, ma con attenzione.

A 2 anni dalla morte del Cavaliere. Barbara Berlusconi racconta cosa fece per far arrabbiare suo padre Silvio

A 2 anni dalla morte del CavaliereBarbara Berlusconi racconta cosa fece per far arrabbiare suo padre Silvio

«Sono un’appassionata di cinema e i film li ho sempre visti, anche in tv», ha spiegato nell'intervista, riportata anche da «Vanity Fair».

I genitori, però, sceglievano cosa fosse adatto ai figli. Una selezione che oggi Barbara dice di apprezzare: il televisore non restava acceso tutto il giorno e ciò che entrava in casa veniva filtrato.

5 figli e un passato in filosofia

Una sensibilità che, dice, arriva anche dal suo percorso personale. Barbara Berlusconi si è laureata in Filosofia morale e certi interrogativi educativi li porta con sé da tempo.

Da ragazza ha studiato in una scuola steineriana, dove la tecnologia era esclusa e introdotta solo con gradualità. Oggi quelle idee tornano nella sua vita di madre.

I figli sono cinque: Alessandro, nato nel 2007, ed Edoardo, nel 2009, avuti dalla relazione con Giorgio Valaguzza; poi Leone, nato nel 2016, Francesco Amos, nel 2018, ed Ettore Quinto, nel 2021, figli dell’attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

Telefono vietato ai figli

Con loro, la linea è stata netta. Barbara Berlusconi ha raccontato di aver vietato il telefono fino ai 16 anni.

Una scelta forte, soprattutto in un’epoca in cui molti ragazzi vivono con lo smartphone in mano già dalle medie.

Ma l’imprenditrice di Fininvest insiste: «Non è lo strumento tecnologico ad essere sotto accusa, è come lo si utilizza», ha detto. Il problema, secondo lei, nasce quando l’uso diventa senza limiti, soprattutto tra i 12 e i 18 anni.

A casa sua, spiega Barbara, non c’è stata una «campana di vetro». Anzi. Si definisce una madre che punta a responsabilizzare i figli, a renderli consapevoli e autonomi. Ma con una cornice precisa. Poche regole, molto chiare.

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