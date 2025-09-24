Barbara D'urso

La conduttrice accusata per una frase su «Pomeriggio Cinque».

Covermedia Covermedia

Barbara D'Urso è imputata al Tribunale di Pisa per diffamazione, dopo le parole pronunciate nel 2018 durante una puntata di «Pomeriggio Cinque».

Il procedimento si svolge al Tribunale di Pisa, dove la popolare conduttrice è imputata a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni residente a Vicopisano, in provincia di Pisa.

L'episodio risale a maggio 2018, quando nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5 la donna fu presentata come «amante di Michele Buoninconti».

Buoninconti, ex vigile del fuoco, è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio della moglie Elena Ceste, avvenuto nel 2014.

L'accostamento della spettatrice al suo nome, ha spiegato la querelante, avrebbe generato conseguenze dolorose, intaccando la sua reputazione e causando sofferenze personali.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la donna ha sempre respinto con fermezza ogni legame con Buoninconti, sostenendo di non aver mai avuto alcuna relazione con lui. «Sono stata infangata pubblicamente e senza motivo», ha dichiarato nelle memorie depositate.

Il procedimento è tuttora in corso e al momento non sono stati resi noti i dettagli su eventuali richieste di risarcimento o sulle possibili pene. Anche fonti come Il Tirreno e Virgilio Notizie confermano lo svolgimento del processo, precisando che si tratta di un'azione legale avviata esclusivamente per l'episodio televisivo del 2018.