Diffamazione Barbara D'Urso a processo per una frase pronunciata a «Pomeriggio Cinque»

Covermedia

24.9.2025 - 16:30

Barbara D'urso
Barbara D'urso

 La conduttrice accusata per una frase su «Pomeriggio Cinque».

Covermedia

24.09.2025, 16:30

24.09.2025, 16:40

Barbara D'Urso è imputata al Tribunale di Pisa per diffamazione, dopo le parole pronunciate nel 2018 durante una puntata di «Pomeriggio Cinque».

Il procedimento si svolge al Tribunale di Pisa, dove la popolare conduttrice è imputata a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni residente a Vicopisano, in provincia di Pisa.

L'episodio risale a maggio 2018, quando nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5 la donna fu presentata come «amante di Michele Buoninconti».

Buoninconti, ex vigile del fuoco, è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio della moglie Elena Ceste, avvenuto nel 2014.

L'accostamento della spettatrice al suo nome, ha spiegato la querelante, avrebbe generato conseguenze dolorose, intaccando la sua reputazione e causando sofferenze personali.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la donna ha sempre respinto con fermezza ogni legame con Buoninconti, sostenendo di non aver mai avuto alcuna relazione con lui. «Sono stata infangata pubblicamente e senza motivo», ha dichiarato nelle memorie depositate.

Il procedimento è tuttora in corso e al momento non sono stati resi noti i dettagli su eventuali richieste di risarcimento o sulle possibili pene. Anche fonti come Il Tirreno e Virgilio Notizie confermano lo svolgimento del processo, precisando che si tratta di un'azione legale avviata esclusivamente per l'episodio televisivo del 2018.

Ospite a «Il Tempo delle Donne». Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Ospite a «Il Tempo delle Donne»Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Il ritorno in TV. Barbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Il ritorno in TVBarbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Con Milly Carlucci. RAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

Con Milly CarlucciRAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

Un anno difficile. La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Un anno difficileLa principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Dopo 5 matrimoni. Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è

Dopo 5 matrimoniLothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è

«In Whose Name?». Il docufilm di Kanye West debutta al cinema con incassi a sorpresa

«In Whose Name?»Il docufilm di Kanye West debutta al cinema con incassi a sorpresa