Lo show di emotainment ispirato allo spirito di «Carràmba! Che sorpresa» resta allo studio per la prima serata di Rai 1.

Barbara D’Urso torna al centro del dibattito.

Il titolo circola da mesi nei corridoi di Viale Mazzini e richiama immediatamente una stagione precisa della televisione italiana: quella delle grandi sorprese in diretta e degli incontri carichi di emozione. «Surprise Surprise» è il progetto con cui la Rai ha iniziato a lavorare a un nuovo format di emotainment destinato al prime time, sulla scia di programmi cult come «Carràmba! Che sorpresa», lo storico show condotto da Raffaella Carrà negli anni Novanta.

Il format, prodotto da Fremantle, è stato immaginato come un racconto di storie reali: persone comuni protagoniste di gesti di altruismo, ricongiungimenti familiari e incontri inattesi costruiti in studio con una forte componente emotiva. L’obiettivo editoriale sarebbe quello di recuperare un filone televisivo molto popolare nella tv generalista, aggiornandolo al linguaggio dell’intrattenimento contemporaneo.

Per la conduzione il nome circolato con maggiore insistenza è stato quello della conduttrice napoletana, reduce dalla partecipazione a «Ballando con le stelle» e da tempo indicata come possibile volto di un nuovo progetto della televisione pubblica. Interpellata sull’ipotesi, la stessa D’Urso aveva commentato con cautela: «Io alla conduzione di «Surprise Surprise»? Non ne so nulla, ma certo che mi piacerebbe».

La collocazione ipotizzata era il venerdì sera su Rai 1, con una programmazione primaverile pensata per riportare in primo piano il genere dell’emotainment. Tuttavia, tra revisioni dei palinsesti e questioni di budget, il progetto è stato successivamente congelato e al momento non compare nella programmazione ufficiale della rete. Resta però tra i format che la Rai continua a valutare per una futura stagione televisiva.