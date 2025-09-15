Barbara D'Urso è stata ospite del festival «Il Tempo delle Donne». IMAGO/Gruppo LiveMedia

Al festival «Il Tempo delle Donne», Barbara D'Urso si è raccontata tra etichette scomode, la scelta di non ricorrere alla chirurgia estetica e l'avventura come concorrente a «Ballando con le stelle».

Covermedia Covermedia

Barbara d'Urso non ha intenzione di farsi definire dagli altri e a 68 anni mette i punti fermi: «Trash? È un'etichetta che mi scivola addosso, ma non mi appartiene».

C'è chi la ricorda per i programmi di punta di Canale 5, chi per le luci che portano il suo nome, chi ancora per i battibecchi televisivi che hanno fatto discutere.

Ma la partenopea, ospite de «Il Tempo delle Donne», rifiuta la narrazione che la vuole regina del trash: «Qualcuno ha deciso di affibbiarmi quell'etichetta senza mai spiegare davvero perché. I miei programmi sono sempre stati frutto di accordi, condivisi e pensati».

«Non ho mai fatto botox, né ritocchi»

Sul fronte estetico, non lascia spazio a fraintendimenti: «Ho fatto una scelta precisa, quella di non fare interventi. Non ho mai fatto botox, né ritocchi. Le luci? Servono solo a valorizzare quello che sono».

E mentre archivia i luoghi comuni, Barbarella si prepara a una sfida che la mette per la prima volta dall'altra parte: concorrente a «Ballando con le stelle», in partenza il 27 settembre su Rai 1.

Non più regista del gioco, ma pedina in pista, con tutta la vulnerabilità del caso: «È una scelta psicologicamente difficile, ma Milly Carlucci è straordinaria e mi sostiene».