  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ospite a «Il Tempo delle Donne» Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Covermedia

15.9.2025 - 13:00

Barbara D'Urso è stata ospite del festival «Il Tempo delle Donne».
Barbara D'Urso è stata ospite del festival «Il Tempo delle Donne».
IMAGO/Gruppo LiveMedia

Al festival «Il Tempo delle Donne», Barbara D'Urso si è raccontata tra etichette scomode, la scelta di non ricorrere alla chirurgia estetica e l'avventura come concorrente a «Ballando con le stelle».

Covermedia

15.09.2025, 13:00

15.09.2025, 13:11

Barbara d'Urso non ha intenzione di farsi definire dagli altri e a 68 anni mette i punti fermi: «Trash? È un'etichetta che mi scivola addosso, ma non mi appartiene».

C'è chi la ricorda per i programmi di punta di Canale 5, chi per le luci che portano il suo nome, chi ancora per i battibecchi televisivi che hanno fatto discutere.

Ma la partenopea, ospite de «Il Tempo delle Donne», rifiuta la narrazione che la vuole regina del trash: «Qualcuno ha deciso di affibbiarmi quell'etichetta senza mai spiegare davvero perché. I miei programmi sono sempre stati frutto di accordi, condivisi e pensati».

«Non ho mai fatto botox, né ritocchi»

Sul fronte estetico, non lascia spazio a fraintendimenti: «Ho fatto una scelta precisa, quella di non fare interventi. Non ho mai fatto botox, né ritocchi. Le luci? Servono solo a valorizzare quello che sono».

E mentre archivia i luoghi comuni, Barbarella si prepara a una sfida che la mette per la prima volta dall'altra parte: concorrente a «Ballando con le stelle», in partenza il 27 settembre su Rai 1.

Non più regista del gioco, ma pedina in pista, con tutta la vulnerabilità del caso: «È una scelta psicologicamente difficile, ma Milly Carlucci è straordinaria e mi sostiene».

I più letti

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!
Causa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica

Di più su Barbara D'Urso

Il ritorno in TV. Barbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Il ritorno in TVBarbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Con Milly Carlucci. RAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

Con Milly CarlucciRAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

Ora c'è la conferma. Dopo due anni lontana dalla TV, Barbara D'Urso torna con un programma RAI

Ora c'è la confermaDopo due anni lontana dalla TV, Barbara D'Urso torna con un programma RAI

Altre notizie

TV. «Temptation Island e poi...», lo speciale che riapre i giochi

TV«Temptation Island e poi...», lo speciale che riapre i giochi

Royal Family. Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Royal FamilyIl principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Ecco perché. Sofía Vergara salta gli Emmy 2025 e finisce in ospedale

Ecco perchéSofía Vergara salta gli Emmy 2025 e finisce in ospedale