Mara Venier

Dopo l’addio a Mediaset la conduttrice napoletana potrebbe approdare in Rai.

Mara Venier pronta a lasciare il programma che più di tutti ha segnato la sua carriera.

«Domenica In» tornerà in onda il prossimo 17 settembre ma potrebbe essere l’ultima edizione condotta da Mara Venier. Più volte la presentatrice veneziana ha manifestato una certa stanchezza.

«Io voglio molto bene a Barbara. – ha detto zia Mara durante un evento pubblico – Noi siamo amiche da tanto e credo che lei sia una grande professionista. Devo dire la verità, anche a me è capitato di non esserci più. Io personalmente però non faccio polemiche, proprio in generale. Io aspetto.

«Mandata via perché troppo vecchia, ma poi mi hanno richiamato...»

«Certamente quando la Rai mi ha richiamato cinque anni fa perché Domenica In traballava, mio marito Nicola non era d’accordo che io accettassi. Ma mi avevano mandata via dicendo che ero troppo vecchia.»

«Quando quattro anni dopo mi hanno richiamata e mi hanno detto ›devi tornare’. E io torno! E torno perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe».

Arriva la D'Urso a «Domenica In»?

La Venier ha rivelato di aver sentito la collega dopo il mancato rinnovo del contratto con Mediaset e sull’eventualità di lasciare alla D’Urso il suo posto a «Domenica In» ha così risposto: «Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi.»

«La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava».

Covermedia