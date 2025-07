Barbara D'urso

Nuovo show in prima serata da gennaio: «Sarà elegante, popolare e commovente».

Barbara D'Urso non si nasconde più. Dopo due anni lontana dagli studi televisivi, conferma in un'intervista al «Corriere della Sera» il suo ritorno sul piccolo schermo, e lo fa con la grinta che l'ha sempre contraddistinta.

Sarà protagonista di un nuovo programma della RAI, prodotto da Fremantle, con la benedizione del direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore.

Senza veti

«Ci siamo incontrati e il progetto è partito», racconta la D'Urso, smentendo ogni voce di ostilità politica o aziendale: «Non posso pensare che la più grande azienda culturale pubblica del Paese possa accettare veti. Sarebbe orribile».

L'attacco è chiaro, diretto. Come lei. «Non è «Carràmba!» e non sono otto puntate», precisa, mettendo subito i paletti sul nuovo format.

Si tratterà invece di quattro o cinque appuntamenti in prima serata, in onda il venerdì a partire da gennaio 2026, una collocazione strategica che in passato ha ospitato Antonella Clerici.

La pazienza è la virtù dei forti

Il programma sarà un mix di emozioni e intrattenimento, definito dalla stessa conduttrice come un «emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente».

Il pubblico, dice, «mi manca da morire», ma la sua assenza è stata una scelta di dignità: «Non sono scomparsa per mia scelta, ho deciso di non rispondere mai alle mille cose che ho letto. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte».