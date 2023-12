Barbara D'urso

Secondo un’indiscrezione del settimanale Oggi, il ritorno della conduttrice napoletana sul piccolo schermo sarebbe imminente.

Barbara d’Urso pronta a riprendere a lavorare dopo la burrascosa rottura da Mediaset.

A farlo sapere il settimanale Oggi: pare che la presentatrice 66enne diventerà presto un volto Rai dopo l’addio a Canale 5: «Dopo aver sfiorato la co-conduzione della serata cover al prossimo Festival di Sanremo, Carmelita è in lizza per occupare su Rai1 lo spazio domenicale in cui ora è in forze Francesca Fialdini (con Da noi... a ruota libera)».

Nella prossima stagione televisiva potrebbero aprirsi per Carmelita le porte della «seconda parte del pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia», diventando così di fatto l'avversaria di Silvia Toffanin e del suo Verissimo su Canale 5.

Al momento nessuna conferma, ma neppure smentita da parte della diretta interessata, che non ha mai nascosto la voglia di tornare sul piccolo schermo.

Covermedia