Valerio Staffelli mentre consegna il Tapiro d'oro a Barbara D'Urso.

La conduttrice Barbara D'Urso ha ricevuto il Tapiro d'oro di «Striscia la notizia» e ne ha approfittato per svelare all'inviato Valerio Staffelli quali sono i suoi attuali rapporti con l'amministratore delegato di Mediaset.

Covermedia Covermedia

Barbara D'Urso ha ricevuto il Tapiro d'oro di «Striscia la notizia» per essere rimasta lontana dalla televisione nell'ultimo anno.

Incalzata da Valerio Staffelli sui motivi della sua assenza in TV e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la napoletana ha dichiarato: «Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti».

E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, ha affermato: «Le luci della d'Urso le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in TV – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle».

Poi l'inviato l'ha interrogata anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. «La TV non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo», ha risposto la conduttrice, che di recente è stata ballerina per una notte a «Ballando con le Stelle».