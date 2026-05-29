Mondo TVBarbara d’Urso vicina alla Rai: arriva la conferma ufficiale
Covermedia
29.5.2026 - 11:00
Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ammette che un programma per la conduttrice Barbara D'Urso era stato preso in considerazione un anno fa.
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29.05.2026, 11:00
29.05.2026, 11:14
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Per mesi il possibile approdo di Barbara d’Urso in Rai è rimasto al centro di indiscrezioni e retroscena.
Adesso, però, arriva una conferma ufficiale dalla stessa azienda.
Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, ha dichiarato che «un progetto con Barbara d’Urso è stato valutato un anno fa», spiegando però che «la composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi».
Le parole del dirigente confermano quindi che un’ipotesi concreta per la conduttrice era stata presa in considerazione, senza però trovare spazio nella programmazione della tv pubblica.
Negli ultimi mesi Barbara d’Urso aveva parlato pubblicamente del mancato ritorno in televisione.
In un’intervista a «La Stampa», la conduttrice aveva raccontato di essere stata vicina «per tre volte» a una prima serata Rai, facendo riferimento anche alla causa aperta contro Mediaset dopo il fallimento di una mediazione.
Resta ora da capire se il progetto potrà essere recuperato nei prossimi mesi. La Rai, al momento, non chiude la porta a un futuro coinvolgimento della conduttrice, ma ogni decisione dipenderà dagli equilibri dei nuovi palinsesti.
Un passaggio importante arriverà il 3 luglio 2026, data della presentazione ufficiale della nuova stagione Rai. Sarà allora che si capirà se Barbara d’Urso tornerà davvero sulla tv pubblica oppure no.