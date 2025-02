Barbara De Rossi

«Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare», ha raccontato l'attrice.

Attimi di terrore per Barbara De Rossi. Nei giorni scorsi, l'attrice e conduttrice ha vissuto una brutta esperienza, che l'ha costretta al ricovero in ospedale: «Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura».

E ancora: «Ho temuto davvero di morire. Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile».

La De Rossi adesso è tornata a casa in Toscana: «Per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo». L'intervento di Barbara, in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, andrà in onda nella puntata di sabato 22 febbraio, alle 15 su Rai2.

La labirintite è un'infiammazione dell'orecchio interno che causa vertigini e prende il nome dal cosiddetto labirinto nell'orecchio interno, che dà anche il nome alla malattia. Questa infiammazione ha un duplice effetto: da un lato, influenza l'udito, dall'altro contribuisce a una perdita di equilibrio, il che può causare vertigini.