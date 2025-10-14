Barbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

Barbara D'Urso a Ballando. IMAGO/Italy Photo Press

La partecipazione di Barbara D’Urso a «Ballando con le Stelle» è segnata da una forte autocritica e da un passato recente turbolento. La conduttrice riflette sugli errori commessi e sulle sfide personali affrontate.

Hai fretta? blue News riassume per te Barbara D'Urso è tornata sotto i riflettori con «Ballando con le Stelle», grazie al sostegno di Milly Carlucci.

La conduttrice ha confessato la sua rabbia interiore e la difficoltà di gestire emozioni intense dopo un periodo complicato.

Al suo fianco c'è Pasquale La Rocca, con cui ha costruito un rapporto di complicità e una sorta di legame familiare giocoso. Mostra di più

Barbara D'Urso è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione a «Ballando con le Stelle», supportata da Milly Carlucci che l'ha voluta fortemente nonostante le resistenze di Mediaset e della famiglia Berlusconi.

Durante un'intervista a «Ballando Segreto», lo spin-off di RaiPlay, Barbara ha mostrato il suo lato vulnerabile, confessando: «Dopo la puntata, ero arrabbiata con me stessa per aver sbagliato un passo. Non posso permettermi errori, soprattutto dopo tutto il lavoro svolto».

Questo percorso ha un significato profondo per lei. La conduttrice ammette di avere ancora molta rabbia dentro, dovuta a un passato difficile.

«Negli ultimi due anni e mezzo ho vissuto eventi molto intensi. Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire», ha spiegato, sottolineando come questa energia l'abbia spinta a tornare dopo l'uscita da «Pomeriggio Cinque» e un lungo periodo di silenzio.

«Non è affatto morbido»

Nel luglio 2023, Mediaset aveva annunciato che Barbara non avrebbe più condotto «Pomeriggio Cinque», parlando di nuovi progetti editoriali che però non si sono concretizzati, lasciandola improvvisamente fuori dai giochi.

Ora la presentatrice ha voltato pagina. Al suo fianco c'è il ballerino Pasquale La Rocca, un partner esigente, ma con cui ha instaurato una complicità speciale. «Non è affatto morbido», ha detto, «ma ho accettato subito i primi due balli che mi ha proposto. Il nostro rapporto si è consolidato rapidamente: ho conosciuto i suoi genitori, che considero come suoceri».

Barbara scherza sul legame con la famiglia di Pasquale: «Siamo una bella famiglia napoletana», ha ironizzato. «Sua madre è stata adorabile, e sua sorella era emozionata nel vedermi. Pasquale, invece, non sapeva chi fossi, ma si è detto onorato di ballare con me, come ha fatto con altre partner. Sarà una sfida tra noi due a chi cederà per primo».