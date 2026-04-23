Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: ecco cosa c'è al centro della causa legale

Barbara d'Urso imago stock&people

Il tentativo di trovare un accordo non ha avuto successo. Barbara D'Urso ha deciso di agire legalmente contro Mediaset per diverse questioni irrisolte.

Hai fretta? blue News riassume per te I tentativi di mediazioni non sono riusciti e Barbara D'Urso ha scelto di prendere la via legale contro Mediaset.

La conduttrice accusa l'emittente di diversi illeciti, tra cui il mancato compenso dei diritti d'autore, il riconoscimento del format «Live non è la D'Urso» e diverse violazioni del codice etico aziendale.

La partenopea sarebbe inoltre stata progressivamente esclusa dai palinsesti. Mostra di più

Il rapporto professionale tra Barbara D'Urso e Mediaset si è trasformato in una battaglia legale.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», il tentativo di mediazione non ha prodotto gli effetti sperati. Di conseguenza la conduttrice ha deciso di agire per vie legali contro l'azienda di Cologno Monzese.

Le motivazioni alla base del ricorso sono diverse e riguardano questioni economiche ed etiche.

I legali della napoletana hanno sollevato la questione dei diritti d'autore. Secondo la difesa questi compensi non sarebbero stati corrisposti per un arco temporale di sedici anni.

Un altro punto focale riguarda l'attribuzione della paternità del format «Live non è la d'Urso». Vengono inoltre citate presunte violazioni del Codice Etico aziendale.

Una progressiva marginalizzazione

Tra gli elementi di frizione figura anche un episodio avvenuto nel 2023. Un messaggio comparso sul profilo social «Qui Mediaset» aveva creato disagio. L'azienda aveva attribuito l'accaduto a un hackeraggio del profilo.

Ma la conduttrice avrebbe atteso invano delle scuse ufficiali da parte della rete. Questo episodio avrebbe contribuito ad aumentare la distanza tra le parti.

Inoltre dalla documentazione presentata in tribunale emergono dettagli inediti sulle dinamiche interne della rete televisiva. Sembra che la D'Urso fosse tenuta a sottoporre i nomi dei propri ospiti a un vaglio preventivo delle produzioni guidate da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La conduttrice sarebbe stata progressivamente esclusa dai palinsesti nonostante i risultati di ascolto. Questa linea editoriale sarebbe riconducibile all'operato di Pier Silvio Berlusconi.

Giova ricordare che D'Urso è rimasta lontana dalla televisione per un periodo superiore ai tre anni, e che un suo rientro, anche con la Rai, è stato sempre ipotizzato, ma finora non si è mai concretizzato.