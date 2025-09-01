  1. Clienti privati
Cast d'eccezione Barbara D'Urso, Fabio Fognini e Marcella Bella a «Ballando con Stelle». Ecco gli abbinamenti 

ai-scrape

1.9.2025 - 16:09

Barbara D Urso (destra) è stata ospite all'ultima edizione di «Ballando con le Stelle», qui in compagnia della presentatrice Milly Carlucci. 
Barbara D Urso (destra) è stata ospite all'ultima edizione di «Ballando con le Stelle», qui in compagnia della presentatrice Milly Carlucci. 
IMAGO/Avalon.red

La nuova edizione di «Ballando con le Stelle» vede il ritorno di volti noti e l'ingresso di nuovi concorrenti. Tra le coppie più attese, Barbara d’Urso farà coppia con Pasquale La Rocca.

Igor Sertori

01.09.2025, 16:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La nuova edizione dello show televisivo italiano «Ballando con le Stelle» sarà ancora presentata da Milly Carlucci.
  • Tra le sorprese spicca il nome di Barbara D'Urso, che ballerà in coppia con Pasquale La Rocca.
  • Tra i grandi nomi anche l'ex tennista Fabio Fognini, Rosa Chemical, Marcella Bella e Martina Colombari.
Mostra di più

La nuova edizione di «Ballando con le Stelle», in partenza sabato 27 settembre su Rai1 sotto la conduzione di Milly Carlucci, promette un mix di volti familiari e nuove sorprese.

Come rivelato dalla rivista «Chi», gli abbinamenti tra concorrenti e maestri di ballo sono stati rivelati dal profilo X/Twitter @Cinguetterai, suscitando grande interesse tra il pubblico.

Tra le notizie più rilevanti, spicca la partecipazione di Barbara d’Urso, che torna sotto i riflettori dopo un periodo di assenza dalla televisione. La conduttrice farà coppia con Pasquale La Rocca, un professionista che ha già vinto il programma in due occasioni.

Questa collaborazione rappresenta una nuova sfida per il ballerino, accanto a una concorrente dal forte richiamo mediatico.

Di Pasquale e Rosa Chemical e gli sportivi

Altri abbinamenti degni di nota includono il ritorno di Simone Di Pasquale, che dopo aver svolto il ruolo di opinionista, torna in pista come maestro al fianco della Signora Coriandoli.

Rosa Chemical, noto per le sue provocazioni artistiche, ballerà con Erica Martinelli, mentre Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà in coppia con il giovane Nikita Perotti.

Tra gli sportivi, Filippo Magnini danzerà con Alessandra Tripoli e Fabio Fognini con Giada Lini.

Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari

Marcella Bella sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo
Marcella Bella sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo
KEYSTONE

Marcella Bella, alla sua prima esperienza nel programma, sarà in coppia con Chiquito, e Nancy Brilli con Giovanni Pernice. Martina Colombari completerà il cast ballando con Luca Favilla.

Una novità significativa è la partecipazione di Paolo Belli come concorrente, accompagnato da Anastasia Kuzmina.

Toccherà invece a Massimiliano Rosolino fungerà invece da «spalla» a Milly Carlucci.

Ecco l'elenco completo delle coppie:

  • Barbara d’Urso – Pasquale La Rocca
  • Signora Coriandoli – Simone Di Pasquale
  • Rosa Chemical – Erica Martinelli
  • Andrea Delogu – Nikita Perotti
  • Filippo Magnini – Alessandra Tripoli
  • Francesca Fialdini – Carlo Aloia
  • Fabio Fognini – Giada Lini
  • Beppe Convertini – Veera Kinnunen
  • Marcella Bella – Chiquito
  • Nancy Brilli – Giovanni Pernice
  • Martina Colombari – Luca Favilla
  • Paolo Belli – Anastasia Kuzmina

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

