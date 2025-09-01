Tra le notizie più rilevanti, spicca la partecipazione di Barbara d’Urso, che torna sotto i riflettori dopo un periodo di assenza dalla televisione. La conduttrice farà coppia con Pasquale La Rocca, un professionista che ha già vinto il programma in due occasioni.
Questa collaborazione rappresenta una nuova sfida per il ballerino, accanto a una concorrente dal forte richiamo mediatico.
Di Pasquale e Rosa Chemical e gli sportivi
Altri abbinamenti degni di nota includono il ritorno di Simone Di Pasquale, che dopo aver svolto il ruolo di opinionista, torna in pista come maestro al fianco della Signora Coriandoli.
Rosa Chemical, noto per le sue provocazioni artistiche, ballerà con Erica Martinelli, mentre Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà in coppia con il giovane Nikita Perotti.
Tra gli sportivi, Filippo Magnini danzerà con Alessandra Tripoli e Fabio Fognini con Giada Lini.
Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari
Marcella Bella, alla sua prima esperienza nel programma, sarà in coppia con Chiquito, e Nancy Brilli con Giovanni Pernice. Martina Colombari completerà il cast ballando con Luca Favilla.
Una novità significativa è la partecipazione di Paolo Belli come concorrente, accompagnato da Anastasia Kuzmina.
Toccherà invece a Massimiliano Rosolino fungerà invece da «spalla» a Milly Carlucci.
Ecco l'elenco completo delle coppie:
Barbara d’Urso – Pasquale La Rocca
Signora Coriandoli – Simone Di Pasquale
Rosa Chemical – Erica Martinelli
Andrea Delogu – Nikita Perotti
Filippo Magnini – Alessandra Tripoli
Francesca Fialdini – Carlo Aloia
Fabio Fognini – Giada Lini
Beppe Convertini – Veera Kinnunen
Marcella Bella – Chiquito
Nancy Brilli – Giovanni Pernice
Martina Colombari – Luca Favilla
Paolo Belli – Anastasia Kuzmina
Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.