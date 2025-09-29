Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»

Barbara D'Urso torna sul piccolo schemro. IMAGO/Avalon.red

Dopo un'assenza di due anni, Barbara D'Urso è riapparsa in televisione come concorrente di «Ballando con le stelle». Nonostante l'apprezzamento della giuria per la sua esibizione, la serata è stata segnata da tensioni e confronti.

Hai fretta? blue News riassume per te Barbara D'Urso è tornata in TV dopo due anni partecipando a «Ballando con le stelle», attirando l’attenzione per il possibile confronto con Selvaggia Lucarelli.

Durante la serata ha espresso irritazione per l’orario tardivo della sua esibizione e ha rivendicato la popolarità che, secondo lei, Mediaset non le riconosceva più.

La sua rumba è stata apprezzata dalla giuria, con voti discreti e commenti contrastanti, ma meno scontro con la Lucarelli del previsto. Mostra di più

Dopo oltre due anni lontana dal piccolo schermo, Barbara D'Urso è tornata in televisione, partecipando come concorrente a «Ballando con le stelle» di Milly Carlucci.

Il suo ritorno era atteso con curiosità, soprattutto per il confronto con Selvaggia Lucarelli, giurata nota per le sue critiche alla D'Urso e alla televisione trash di cui era protagonista. I loro scontri, in passato, sono arrivati perfino in tribunale.

La serata di sabato ha visto una D'Urso visibilmente irritata per essere stata lasciata a esibirsi quasi alla fine della puntata, ben oltre la mezzanotte. «Mi avevano invitata per lo show del sabato sera, ma sembra quello della domenica mattina», ha commentato prima di esibirsi in una rumba con il ballerino Pasquale La Rocca, come riferito da «Open».

La sua performance è stata apprezzata dalla giuria, che le ha assegnato un punteggio di 7, ma il confronto verbale con i giurati ha acceso qualche scintilla.

Per Barbara D'Urso è stata una buona partenza:bellezza, eleganza,classe,fascino,grazia brava davvero ❤️👑 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/0zP4n0Nd96 — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) September 27, 2025

Rivendica una popolarità che «Mediaset non mi riconosceva più»

Durante la serata, la D'Urso ha interagito con il pubblico, rivendicando una popolarità che, secondo lei, «Mediaset» non le riconosceva più. Ha espresso il suo disappunto per le restrizioni imposte durante lo show, ricordando i tempi in cui era lei a decidere tutto.

«Un tecnico mi ha detto che non potevo passare davanti a una telecamera. Quando conducevo, ero io a decidere», ha dichiarato.

Il confronto con la Lucarelli è stato meno acceso del previsto. Selvaggia ha elogiato la professionalità della Carlucci, confrontandola con quella della D'Urso, che ha risposto con un commento tagliente. Tuttavia, la Lucarelli ha riconosciuto la qualità dell'esibizione, consigliandole di ridurre le espressioni facciali, suo marchio di fabbrica.

Anche Guglielmo Mariotto ha elogiato la performance, definendola «super sexy». La serata si è conclusa con un siparietto tra le due, con la D'Urso che ha ribadito la sua sicurezza: «Io sono figa sopra ogni cosa».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.