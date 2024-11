Barbara D'Urso stroncata da Carlo Conti per la conduzione di Sanremo

Niente Sanremo per Barbara D'Urso. Imago

Barbara D'Urso, inizialmente vicina a un ruolo al Festival di Sanremo, ha visto sfumare questa opportunità, lasciando incerto il suo futuro in TV.

Barbara D'Urso non sarà a Sanremo 2025, come confermato da Carlo Conti.

Si spengono così le speranze di un ritorno in grande stile della presentatrice.

Dopo la brusca uscita da Mediaset, la 67enne si è dedicata al teatro e ha fatto apparizioni sporadiche in TV, ma senza un ruolo stabile.

Il futuro televisivo rimane incerto, poiché sia Mediaset che Rai, così come altre emittenti non sembrano più voler puntare su di lei. Mostra di più

Barbara D'Urso al Festival di Sanremo sembrava una possibilità concreta fino a poche settimane fa. Le voci di una trattativa con Carlo Conti per un ruolo nella kermesse del 2025 avevano riacceso l'entusiasmo dei suoi fan, che speravano in un ritorno trionfale sul piccolo schermo.

Tuttavia, è arrivata un'inattesa smentita.

Roberto Alessi, direttore di «Novella 2000», ha rivelato su Instagram di aver contattato Conti, il quale ha confermato che la 67enne non è nei suoi piani per il Festival, spegnendo così le speranze di chi la immaginava di nuovo protagonista televisiva.

Apparizioni sporadiche in TV

Sanremo poteva rappresentare per la veterana del piccolo schermo una grande occasione di rilancio dopo la brusca uscita da Mediaset, che l'ha portata a trasferirsi temporaneamente a Londra per migliorare il suo inglese e cercare nuove opportunità professionali.

Da allora, la conduttrice si è dedicata a progetti teatrali e ha fatto solo apparizioni sporadiche in TV, come ospite di Mara Venier a «Domenica In» e recentemente a «Ballando con le Stelle».

Tuttavia, non ha ottenuto una nuova collocazione fissa, e le voci su Sanremo avevano acceso la speranza di una svolta.

Un futuro in sospeso

Secondo Alessi, Conti ha dichiarato che «Barbara D'Urso non sarà a Sanremo», nonostante il Festival sia sempre stato uno dei sogni dell’ex presentatrice Mediaset.

Per ora, il suo ritorno resta incerto. Oltre a Sanremo, anche Mediaset sembra essere fuori dai giochi, e la Rai non pare intenzionata a investire su di lei, mentre altre emittenti come Nove stanno puntando su volti noti come Amadeus e Fabio Fazio.

Con il suo stile di conduzione, molto orientato al gossip e all'intrattenimento popolare, le sue opzioni si restringono.

Il futuro televisivo di D’Urso è in sospeso, ma i suoi fan sperano che con l’arrivo del nuovo anno possa aprirsi finalmente qualche spiraglio per riportarla in TV.