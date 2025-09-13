Barbara D'Urso ha partecipato già a «Ballando con le Stelle», come ballerina per una notte, nella scorsa edizione (foto d'archivio). IMAGO/Avalon.red

Barbara D'Urso si unisce al cast di «Ballando con le stelle», affrontando una nuova sfida televisiva e desiderosa di riconnettersi con il pubblico dopo due anni di assenza. La celebre conduttrice ha confidato al «Corriere della Sera» le sue paure.

Barbara D'Urso si prepara a tornare in TV come concorrente di «Ballando con le stelle». Dopo l'ultima puntata di «Pomeriggio Cinque», e un'assenza dal piccolo schermo di due anni, la conduttrice si ritrova ora a dover affrontare una nuova sfida.

«È una veste strana per me, ma interessante. Nuova, certo. Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi», confida la partenopea al «Corriere della Sera».

Durante questo periodo ha imparato a considerarsi una donna delle sfide, avendo gestito con successo diversi programmi televisivi in passato, ma ammette che partecipare a «Ballando» sarà diverso.

«Ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile», confessa.

Una pressione non indifferente

La decisione di partecipare è stata influenzata da Milly Carlucci, che Barbarella descrive come una perfezionista simile a lei. «La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me», dice.

La conduttrice sente che è arrivato il momento giusto di tornare in TV: «Ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa».

Nonostante la pressione di essere sotto i riflettori, la napoletana cerca di non farsi influenzare dalle critiche. «So che ci sono tante persone che mi amano, ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo», ammette.

E aggiunge: «D'altro canto, ho deciso di cercare di non darci troppo peso».

«Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora»

Barbarella non si sbilancia troppo sul suo possibile ritorno come conduttrice in Rai, mentre sconfessa le voci che la dipingono come una ballerina provetta: «So fare due passetti di salsa e non racconto bugie».

Sui suoi compagni di avventura, D'Urso parla con affetto del cast, composto da amici e colleghi, con cui si è creata una buona complicità: «Sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o lavoro».

Per quanto riguarda i giudici, la partenopea è serena: «La giuria fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora».

Il programma andrà in onda a partire da sabato 27 settembre 2025, in prima serata, su Rai 1.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.