Barbara D'urso

Barbara D'Urso è pronta a tornare in TV? Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice avrebbe un format di emotainment in otto prime serate su Rai 1, ma altre fonti smentiscono l'anticipazione.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il nome di Barbara D'Urso compare nei palinsesti provvisori con un programma tutto suo, in onda da gennaio in prima serata, ogni venerdì, su Rai 1.

Otto appuntamenti già pensati per cavalcare il cuore del pubblico, con sorprese, storie da riannodare e un format dichiaratamente ispirato a «Carràmba! Che sorpresa», ma riletto alla sua maniera.

Nessun mistero sul tono: lacrime, abbracci, rivelazioni, e quella capacità tutta d'ursiana di trasformare l'ordinario in show.

Il progetto ha già acceso discussioni interne. C'è chi parla di «passo falso» per l'identità editoriale della rete, e chi invece vede in Barbara la carta giusta per smuovere ascolti e attenzione, in un venerdì sera che da tempo cerca nuova linfa. Lei, intanto, tace.

D'altra parte da quello che apprende «Adnkronos», in realtà la napoletana non tornerà, almeno per ora, in Rai. In realtà non sarebbe presente nei palinsesti presentati ieri, 19 giugno, all'incontro aziendale in corso con i consiglieri di amministrazione, che precede la presentazione ufficiale dell'offerta Rai in programma per il 27 giugno a Napoli.