Barbara Palombell

La conduttrice spiega la sua decisione e guarda al futuro tra «Forum» e nuovi progetti.

Covermedia Covermedia

Barbara Palombelli saluta «Stasera Italia» dopo cinque anni di conduzione.

«È stato un periodo intenso, ma ho scelto di chiudere questa fase perché ne sto aprendo un’altra», ha dichiarato la giornalista, che ha guidato il talk politico di Rete 4 dal 2018.

Alla base della scelta, spiega la Palombelli, c’è anche l’esigenza di trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata.

«Mio marito ha un ruolo importante e sento il bisogno di riorganizzarmi», ha confidato, alludendo a Francesco Rutelli.

Volto storico dell’informazione Mediaset, la 72enne continuerà a condurre «Forum» e «Lo Sportello di Forum», confermati per la stagione 2025-2026. Un impegno che resta centrale nella sua carriera e che le consentirà maggiore libertà di gestione.

Oltre ai format di Rete 4, Barbara sta lavorando a nuovi progetti editoriali dedicati all’attualità sociale e alle dinamiche familiari.

Dopo l’esperienza di «Stasera Italia», la giornalista punta su una televisione più vicina ai cittadini, fatta di ascolto, confronto e continuità.