Greta Gerwig

Dopo il successo record di «Barbie», Mattel svela I progetti per Polly Pocket e UNO.

Quest'estate, c'è una cosa che è chiara: «Barbie» è un successo travolgente.

Il film di Greta Gerwig, primo prodotto dalla divisione cinematografica di Mattel, vede la brillante interpretazione dell'attrice Margot Robbie nel ruolo della celebre bambola e Ryan Gosling come fidato compagno Ken.

Record d'incassi

Da quando è stato rilasciato la scorsa settimana (21 luglio), Barbie ha infranto più di un record al botteghino. Con incassi di 52 milioni di dollari (47milioni di euro) negli Stati Uniti e in Canada in due giorni consecutivi, ha superato le performance di capolavori del calibro di «Il cavaliere oscuro» (2008) e «Aquaman» (2018).

Greta Gerwig ha fatto la storia, stabilendo un nuovo record al botteghino per una regista donna, superando sia «Captain Marvel» di Anna Boden che «Wonder Woman» di Patty Jenkins.

Date le incredibili performance del film, non sorprende che Mattel stia cercando di replicare il trionfo con altri giochi e marchi.

Altri film su giocattoli

Secondo un recente articolo di The New Yorker, ben 45 film sono in fase di sviluppo presso Mattel, sotto la guida della produttrice cinematografica Robbie Brenner.

Tuttavia, tra quei 45 titoli possibili, solo 17 sono stati annunciati ufficialmente.

Netflix presenterà Polly Pocket, con protagonista Lily Collins (nota per il suo ruolo in «Emily in Paris») in una commedia per famiglie basata sull'amato giocattolo degli anni '90. La popolare attrice e scrittrice Lena Dunham sarà coinvolta come sceneggiatrice e regista.

Altro progetto atteso è una commedia d'azione e rapina basata sul gioco di carte UNO. Nel 2021, Variety riferì che il rapper Lil Yachty era coinvolto come protagonista. La sceneggiatrice Marcy Kelly ha raccontato a The New Yorker di essere stata incaricata di proporre uno script su UNO e ha finito per scrivere un film di rapine ambientato nella scena hip-hop di Atlanta.

Dopo il successo fenomenale di «Barbie», Mattel sembra essere sulla strada giusta per portare le gioie dei giocattoli sul grande schermo e conquistare un pubblico ancora più vasto. I fan dei giocattoli possono aspettarsi di vedere i loro beniamini prendere vita e vivere emozionanti avventure sul grande schermo nei prossimi anni.

Covermedia