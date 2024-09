Barbra Streisand

Il progetto diviso in più parti sarà diretto da Frank Marshall e prodotto da Alex Gibney.

Barbra Streisand sarà il soggetto di un nuovo documentario.

È iniziata la produzione di un documentario sull'iconica carriera e la vita privata dell'attrice e cantante, tra le poche a potersi fregiare dell'EGOT, ovvero vincitrice di un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

Come si legge nell'annuncio, il documentario diviso in più parti, diretto da Frank Marshall e prodotto da Alex Gibney, sarà «un'esplorazione intima e completa» della vita di Barbra, in cui verranno inclusi filmati inediti, foto e audio.

In un comunicato, Streisand, 82, ha rivelato maggiori dettagli sul progetto: «Per anni ho pensato al modo migliore per condividere la grande quantità di contenuti che ho conservato in modo sicuro nel mio caveau», ha detto. «Questi filmati, foto e master musicali, molti dei quali mai visti o ascoltati dal pubblico, contengono alcuni dei miei ricordi più cari».

«Sono così felice che il produttore Alex Gibney e il regista Frank Marshall abbiano accettato di intraprendere questo viaggio con me», ha continuato Streisand. «Il mio apprezzamento va a Tom Mackay, responsabile del team Premium Content di Sony Music, per la sua fiducia nel progetto. E in particolar modo al presidente di Sony Music Rob Stringer che ha sostenuto tante delle mie iniziative creative».

Oltre a esplorare il passato della poliedrica artista, il film offrirà anche uno «sguardo approfondito» sui suoi «attuali sforzi artistici». Il documentario non ha ancora un titolo o una data di uscita.

In una dichiarazione, Marshall ha affermato: «Ci è stato dato un accesso senza precedenti a filmati d'archivio di decenni della sua carriera rivoluzionaria e una prospettiva al pionierismo che continua a portare avanti».

Gibney ha affermato di essere «lieto di produrre questo film su Barbra, una cantante leggendaria, un'attrice straordinaria, una regista e un'attivista politica che ispira tutti noi».

