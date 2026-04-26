Jordan Bardella non si nasconde più. Il presidente del partito francese Rassemblement National e pupillo di Marine Le Pen ha confermato pubblicamente la relazione con Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, dopo le rivelazioni di «Paris Match».
«Abbiamo deciso di non nasconderci più», ha dichiarato al telegiornale di France 2, ammettendo apertamente il legame.
La copertina del settimanale, con le immagini della coppia in vacanza in Corsica, ha acceso contemporaneamente il dibattito politico e il gossip in Francia.
Bardella, 30 anni, è tra i protagonisti della scena politica nazionale e si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Accanto a lui potrebbe esserci proprio la principessa 22enne, di origini italiane.
Tra paparazzi e riflettori mediatici
Nel corso dell'intervista, Bardella ha lasciato intendere di essere consapevole della presenza dei fotografi durante il soggiorno ad Ajaccio, senza però entrare nei dettagli.
«Ci seguivano da mesi», ha spiegato, raccontando anche di appostamenti sotto casa. Un'attenzione mediatica che ricorda altre celebri coppie francesi, come quella formata da Nicolas Sarkozy e Carla Bruni.
Secondo diverse indiscrezioni, riprese fra gli altri da «Oggi», i due si sarebbero conosciuti nel 2025 a Monaco, durante il Gran Premio di Formula 1. Da allora, la frequentazione sarebbe cresciuta lontano dai riflettori, almeno fino alle prime apparizioni pubbliche.
Chi sono Bardella e Maria Carolina
Bardella, con radici piemontesi, ha costruito la sua carriera politica all'interno del partito legato a Marine Le Pen, diventandone uno dei volti più riconoscibili.
Maria Carolina, invece, è una figura molto presente negli eventi mondani e sui social, erede di una dinastia storica ormai senza ruolo istituzionale.
La coppia era stata avvistata insieme per la prima volta a gennaio, in occasione dei 200 anni del Figaro. Poi la vacanza in Corsica, tra momenti di complicità e gesti affettuosi, che hanno definitivamente acceso l'interesse del pubblico.
Una storia che, tra politica e glamour, potrebbe accompagnare la campagna verso l'Eliseo.