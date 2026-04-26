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Ecco di chi si tratta Bardella allo scoperto con la principessa italiana: la nuova storia che accende la Francia

fon

26.4.2026

Il leader del Rassemblement National ufficializza la relazione con Maria Carolina di Borbone: la principessa italiana conquista i riflettori tra politica e glamour.

Redazione blue News

26.04.2026, 11:38

26.04.2026, 11:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jordan Bardella conferma la relazione con Maria Carolina dopo le rivelazioni di «Paris Match».
  • La coppia è finita al centro dell'attenzione tra politica e gossip, anche per le ambizioni presidenziali.
  • I due si sarebbero conosciuti nel 2025 a Monaco e ora vivono la relazione alla luce del sole.
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Jordan Bardella non si nasconde più. Il presidente del partito francese Rassemblement National e pupillo di Marine Le Pen ha confermato pubblicamente la relazione con Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, dopo le rivelazioni di «Paris Match».

«Abbiamo deciso di non nasconderci più», ha dichiarato al telegiornale di France 2, ammettendo apertamente il legame.

La copertina del settimanale, con le immagini della coppia in vacanza in Corsica, ha acceso contemporaneamente il dibattito politico e il gossip in Francia.

Bardella, 30 anni, è tra i protagonisti della scena politica nazionale e si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Accanto a lui potrebbe esserci proprio la principessa 22enne, di origini italiane.

Tra paparazzi e riflettori mediatici

Nel corso dell'intervista, Bardella ha lasciato intendere di essere consapevole della presenza dei fotografi durante il soggiorno ad Ajaccio, senza però entrare nei dettagli.

«Ci seguivano da mesi», ha spiegato, raccontando anche di appostamenti sotto casa. Un'attenzione mediatica che ricorda altre celebri coppie francesi, come quella formata da Nicolas Sarkozy e Carla Bruni.

Secondo diverse indiscrezioni, riprese fra gli altri da «Oggi», i due si sarebbero conosciuti nel 2025 a Monaco, durante il Gran Premio di Formula 1. Da allora, la frequentazione sarebbe cresciuta lontano dai riflettori, almeno fino alle prime apparizioni pubbliche.

Jordan Bardella con Marine Le Pen.
Jordan Bardella con Marine Le Pen.
Imago

Chi sono Bardella e Maria Carolina

Bardella, con radici piemontesi, ha costruito la sua carriera politica all'interno del partito legato a Marine Le Pen, diventandone uno dei volti più riconoscibili.

Maria Carolina, invece, è una figura molto presente negli eventi mondani e sui social, erede di una dinastia storica ormai senza ruolo istituzionale.

La coppia era stata avvistata insieme per la prima volta a gennaio, in occasione dei 200 anni del Figaro. Poi la vacanza in Corsica, tra momenti di complicità e gesti affettuosi, che hanno definitivamente acceso l'interesse del pubblico.

Una storia che, tra politica e glamour, potrebbe accompagnare la campagna verso l'Eliseo.

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