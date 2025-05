Barry Keoghan KEYSTONE

L'attore, che ha perso la madre per un'overdose di eroina, ammette di essere dipendente da droghe.

Covermedia Covermedia

Barry Keoghan rivela apertamente di essere in costante lotta contro la dipendenza da droghe.

In passato, l'attore 32enne ha parlato dell'impatto esercitato dalla dipendenza da eroina della madre e dalla sua difficoltà a uscire dal pericoloso tunnel. In un'intervista rilasciata a Authentic Hollywood, l'attore irlandese ha dichiarato: «Non lo nego più. So di avere una dipendenza. E so di essere un tossicodipendente».

«Sai, quando lo accetti, finalmente puoi andare avanti e imparare a conviverci».

Una famiglia falcidiata dalle droghe

Oltre alla madre, morta per un'overdose di eroina quando Barry aveva appena 12 anni, la droga si è portata via altri membri della sua famiglia.

«Ho perso due zii e un cugino per droga. Questo dovrebbe essere sufficiente per dire: «Ok, se continuo così, sono fott***o». Ma la curiosità è qualcosa di potente».

«A volte è positiva, a volte negativa. Per me, è stata negativa. Nemmeno la venuta al mondo di mio figlio mi ha impedito di essere curioso».

Barry, noto per film di successo come «Il sacrificio del cervo sacro», «Dunkirk» e «Saltburn», ha ammesso come la pressione esercitata dalla fama lo abbia spinto ulteriormente verso la droga.

Durante l'intervista, Barry – secondo quanto riportato -, ha mostrato alcuni inequivocabili segni sulle braccia. «Ho delle cicatrici che lo dimostrano. Sono il risultato dell'uso che ho fatto», ha dichiarato, aggiungendo di essere «in pace» per essere «presente» con il figlio.

L'attore è padre di Brando, 2 anni, nato dalla relazione con l'ex fidanzata Alyson Sandro.