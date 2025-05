La concorrente svizzera Zoe Me KEYSTONE

Martedì 13 maggio la prima semifinale accende la St. Jakobshalle con musica, spettacolo e memoria: sul palco anche Lucio Corsi e un tributo a Céline Dion.

Covermedia Covermedia

A 69 anni dalla sua nascita, l'Eurovision Song Contest rientra in Svizzera, dove la sua prima edizione si tenne nel 1956 a Lugano.

Grazie alla vittoria nel 2024 di Nemo, la kermesse fa tappa a Basilea, trasformando la St. Jakobshalle nel cuore pulsante della musica europea.

Martedì 13 maggio, dalle ore 21.00 (anteprima dalle 20.15), andrà in onda la prima semifinale.

La serata sarà ricca di momenti spettacolari. Ad aprire, un omaggio alla storia del concorso, con il ricordo della vittoria svizzera di Lys Assia e della sua «Refrain».

Alcune anticipazioni

Le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer porteranno in scena un numero comico-musicale per sfatare i cliché sul loro Paese, tra invenzioni storiche e un'apparizione in chiave ironica di Guglielmo Tell, che «inventa» l'Eurovision per unire i popoli.

L'intermezzo si concluderà con un inno corale, prima di lasciare spazio al secondo intervallo dedicato a Céline Dion e al suo storico trionfo del 1988 con «Ne partez pas sans moi». A eseguire il tributo sarà la Neues Orchester Basel, affiancata da Iolanda (Portogallo), Marina Satti (Grecia), Jerry Heil con Al'ona Al'ona (Ucraina) e Silvester Belt (Lituania).

Gran finale con Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, che proporrà una nuova versione della loro celebre «Fly on the Wings of Love», vincitrice nel 2000, per celebrare il tema di quest'anno: «United By Music».

Nella prima semifinale in gara 15 Paesi

In gara, 15 Paesi si contenderanno l'accesso alla finale del 17 maggio. A loro si uniranno, fuori concorso, tre finalisti già qualificati: la svizzera Zoë Më con «Voyage», l'italiano Lucio Corsi con «Volevo essere un duro» e la spagnola Melody con «Esa diva». Attesissimi anche gli svedesi KAJ e Gabry Ponte, in gara per San Marino con «Tutta l'Italia».

Ecco l'ordine di esibizione previsto Islanda – Væb Róa

Polonia – Justyna Steczkowska «Gaja»

Slovenia – Klemen «How Much Time Do We Have Left»

Estonia – Tommy Cash «Espresso macchiato»

Spagna (fuori gara) – Melody «Esa diva»

Ucraina – Ziferblat «Bird of Pray»

Svezia – KAJ «Bara bada bastu»

Portogallo – Napa «Deslocado»

Norvegia – Kyle Alessandro «Lighter»

Belgio – Red Sebastian «Strobe Lights»

Italia (fuori gara) – Lucio Corsi «Volevo essere un duro»

Azerbaigian – Mamagama «Run with U»

San Marino – Gabry Ponte «Tutta l'Italia»

Albania – Shkodra Elektronike «Zjerm»

Paesi Bassi – Claude «C'est la vie»

Croazia – Marko Bošnjak «Poison Cake»

Svizzera (fuori gara) – Zoë Më «Voyage»

Cipro – Theo Evan «Shh» Mostra di più

Le votazioni avverranno tramite Televoto nei Paesi partecipanti e con voto online a pagamento disponibile anche nel resto del mondo. Le dieci canzoni più votate accederanno alla finalissima.