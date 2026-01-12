L'infettivologo italiano Matteo Bassetti (foto d'archivio). imago images/Italy Photo Press

Dopo lo scontro social sui vaccini, adesso tra l'infettivologo Matteo Bassetti e la showgirl Heather Parisi interviene la giustizia.

Covermedia Covermedia

Matteo Bassetti passa alle vie legali.

L’infettivologo e divulgatore scientifico, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha annunciato l’intenzione di querelare Heather Parisi dopo una serie di attacchi ricevuti sui social. La decisione arriva al termine di un botta e risposta acceso, nato dal dibattito sulle politiche sanitarie e sui vaccini.

In un post pubblico, Parisi ha chiamato in causa figure politiche statunitensi, invitando l’ex presidente Donald Trump a «mettere sul radar» il medico italiano, accusandolo di fomentare odio online e criticandone il ruolo nel dibattito scientifico. Un affondo che ha spinto Bassetti a reagire duramente.

«Una ballerina in pensione che attacca il curriculum di un professore universitario», ha scritto Bassetti sui social, annunciando la querela e aggiungendo, come riportato da «Novella 2000».

«Mi auguro sia abbiente, perché le chiederò davvero tanti soldi». Il risarcimento, ha precisato, verrebbe devoluto in beneficenza.

Lo scontro si inserisce in una lunga scia di polemiche che vedono Bassetti spesso al centro del confronto pubblico sui temi della salute e della disinformazione scientifica. Questa volta, però, il conflitto esce dall’arena dei social per approdare nelle aule giudiziarie.

Nel frattempo, Bassetti prosegue l’attività clinica e divulgativa tra ospedale, università e interventi pubblici sui temi della sanità, mentre la vicenda legale seguirà ora il suo corso formale.