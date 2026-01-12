  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Azione legale L'infettivologo Matteo Bassetti querela Heather Parisi: «Ci vediamo in tribunale»

Covermedia

12.1.2026 - 13:00

L'infettivologo italiano Matteo Bassetti (foto d'archivio).
L'infettivologo italiano Matteo Bassetti (foto d'archivio).
imago images/Italy Photo Press

Dopo lo scontro social sui vaccini, adesso tra l'infettivologo Matteo Bassetti e la showgirl Heather Parisi interviene la giustizia.

Covermedia

12.01.2026, 13:00

12.01.2026, 13:18

Matteo Bassetti passa alle vie legali.

L’infettivologo e divulgatore scientifico, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha annunciato l’intenzione di querelare Heather Parisi dopo una serie di attacchi ricevuti sui social. La decisione arriva al termine di un botta e risposta acceso, nato dal dibattito sulle politiche sanitarie e sui vaccini.

In un post pubblico, Parisi ha chiamato in causa figure politiche statunitensi, invitando l’ex presidente Donald Trump a «mettere sul radar» il medico italiano, accusandolo di fomentare odio online e criticandone il ruolo nel dibattito scientifico. Un affondo che ha spinto Bassetti a reagire duramente.

«Una ballerina in pensione che attacca il curriculum di un professore universitario», ha scritto Bassetti sui social, annunciando la querela e aggiungendo, come riportato da «Novella 2000».

«Mi auguro sia abbiente, perché le chiederò davvero tanti soldi». Il risarcimento, ha precisato, verrebbe devoluto in beneficenza.

Lo scontro si inserisce in una lunga scia di polemiche che vedono Bassetti spesso al centro del confronto pubblico sui temi della salute e della disinformazione scientifica. Questa volta, però, il conflitto esce dall’arena dei social per approdare nelle aule giudiziarie.

Nel frattempo, Bassetti prosegue l’attività clinica e divulgativa tra ospedale, università e interventi pubblici sui temi della sanità, mentre la vicenda legale seguirà ora il suo corso formale.

I più letti

Il Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile nell'indagine sull'incendio
Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno
Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio

Altre notizie

Ospite di «Verissimo». Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano in crisi: «Ci siamo presi una pausa»

Ospite di «Verissimo»Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano in crisi: «Ci siamo presi una pausa»

Nella nuova serie. Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

Nella nuova serieNina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

Ecco perché. Nikki Glaser prende di mira Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026

Ecco perchéNikki Glaser prende di mira Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026