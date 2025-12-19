Angelina Jolie

Un giudice si schiera con l'attore nella lunga disputa sull'azienda vinicola francese Château Miraval. I legali dell'attrice annunciano ricorso.

Covermedia Covermedia

Angelina Jolie deve rendere pubblici messaggi di testo ed email private nell'ambito della controversia legale in corso con l'ex marito Brad Pitt.

Lo stabilisce un giudice, che si pronuncia a favore dell'attore nella disputa sulla tenuta vinicola francese Château Miraval, secondo documenti giudiziari ottenuti da Page Six.

La coppia acquista il vigneto quando è ancora sposata, investendo circa 26 milioni di euro. Dopo la separazione del 2016, Jolie vende la propria quota. Una decisione che Pitt contesta in tribunale, sostenendo che l'ex moglie abbia violato un accordo che prevedeva il consenso reciproco prima di qualsiasi cessione.

Un patto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto sostenere un progetto di vita comune: crescere i figli nella proprietà e costruire un'impresa di famiglia.

Ora il tribunale ordina a Jolie di consegnare le comunicazioni private legate alla vendita, incluse email e thread di messaggi. Una decisione che apre uno squarcio su conversazioni rimaste finora riservate.

«Siamo delusi dall'interpretazione della legge californiana sul privilegio»

La reazione dell'attrice è affidata alle parole del suo avvocato, Paul Murphy: «Siamo delusi dall'interpretazione della legge californiana sul privilegio».

E aggiunge: «La decisione viola quella legge, compromette il diritto fondamentale della signora Jolie a un giusto processo e rappresenta l'ennesima manifestazione del tentativo pluriennale del signor Pitt di molestarla e controllarla. Faremo appello».

Il contenzioso si intensifica nell'ottobre scorso, quando Pitt chiede che l'ex moglie consegni le comunicazioni con il manager Terry Bird, con le addette alle pubbliche relazioni Chloe Dalton e Arminka Helic, oltre a due consulenti finanziari. Secondo l'accusa, Jolie ha discusso con loro aspetti della sua vita personale e professionale, inclusa la causa.

Gli avvocati dell'attrice avevano sostenuto che email e messaggi non dovessero essere prodotti perché legati a questioni legali. Ma la linea del tribunale è netta. E mentre la battaglia giudiziaria continua, Château Miraval resta il simbolo di una frattura che va ben oltre una vigna: una storia di potere, controllo e segreti destinati a emergere.