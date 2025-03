Gene Hackman

Non è ancora chiaro chi erediterà l'ingente patrimonio di Gene Hackman, stimato in circa 73 milioni di euro, dopo la sua morte, dal momento che lui nel testamento voleva lasciarli alla moglie, anch'essa morta.

Dopo il decesso ravvicinato e inaspettato di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, emergono dettagli sul testamento, che prevedeva che l'intero patrimonio fosse lasciato alla consorte.

Tuttavia, poiché la coppia non aveva figli in comune, l'eredità rischia ora di finire al centro di una disputa legale.

L'attore aveva tre figli – Christopher Allen (65 anni), Leslie Anne (58) ed Elizabeth Jean (62) – nati dal suo precedente matrimonio con Faye Maltese. Il 95enne aveva parlato in passato, durante alcune interviste, del rapporto complicato con i figli: «Durante la loro crescita, ero spesso lontano da casa per girare film».

Secondo quanto riportato da TMZ, il testamento della pianista destinava la maggior parte dei beni al marito. Tuttavia, era prevista una clausola specifica: se entrambi fossero deceduti entro 90 giorni l'uno dall'altro, le morti sarebbero considerate simultanee, e il patrimonio della donna sarebbe confluito in un fondo fiduciario per cause benefiche.

La vicenda

Gene Hackman aveva firmato l'ultima versione del suo testamento il 7 giugno 2005. Non è noto quando sia stata diagnosticata la sua presunta malattia di Alzheimer, rendendo difficile stabilire eventuali contestazioni legate alla lucidità al momento della firma.

I risultati ufficiali delle autopsie indicano che Betsy Arakawa è morta intorno al 11 febbraio, colpita da un raro virus trasmesso dai ratti, mentre Hackman sarebbe deceduto circa una settimana dopo per insufficienza cardiaca.

La complessità delle clausole testamentarie, unita al valore elevato dell'eredità, fa prevedere una lunga battaglia legale per la gestione e la destinazione finale del patrimonio dell'iconico attore.