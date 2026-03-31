Beatrice Arnera e l'ex Andrea Pisani hanno recitato insieme nel film «Cena di classe». IMAGO/Independent Photo Agency Int.

L'attrice avrebbe la pazienza dopo l'ennesima battuta dell'ex sul suo rapporto con Raoul Bova.

Redazione blue News

La loro storia era iniziata nel 2021, e, tre anni dopo, è nata la figlia Matilde. Poi la separazione, finita sotto i riflettori, e il nuovo legame di Beatrice Arnera con Raoul Bova. Ma tra i due ex, oggi di nuovo insieme sul grande schermo con «Cena di classe», i rapporti restano tutt'altro che distesi.

Il comico, noto per far parte del duo Panpers, non ha risparmiato commenti pungenti verso l'attuale partner della sua ex. Durante le sue apparizioni, da «Lol» al podcast di Gianluca Gazzoli fino a «Le Iene», Andrea Pisani ha più volte rimarcato anche le differenze fra sé e Bova.

In particolare, ha dichiarato: «Io e Raoul Bova siamo diversi. A me piacciono le mie coetanee», facendo un chiaro riferimento alla differenza d'età tra l'attrice, che ha 30 anni, e l'attore, che ne ha 54.

Le reazioni e la tutela del rapporto genitoriale

Secondo quanto riportato da persone vicine a Beatrice Arnera, l'attrice avrebbe reagito con forte fastidio. Come rivela «Chi», la sua irritazione non deriverebbe tanto dalla battuta in sé, quanto dall'atteggiamento del suo ex compagno.

Da mesi, infatti, Pisani continua a lanciare frecciatine che, oltre a scatenare insulti verso di lei, metterebbero a dura prova il loro rapporto di genitori.