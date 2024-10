Beatrice Valli

La modella e influencer si racconta: «Un sogno che diventa realtà tra amore e famiglia».

Covermedia

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è stato uno degli eventi più attesi e seguiti dell'anno.

La coppia, nata sotto i riflettori del programma «Uomini e Donne», ha finalmente coronato il sogno d'amore con una cerimonia spettacolare sul Lago di Como, circondati da amici e familiari.

Beatrice ha indossato un abito principesco firmato Atelier Emé, che ha fatto sognare le sue follower sui social.

In una recente intervista a Grazia, Beatrice rivela: «Sposarmi con Marco è stato come realizzare il sogno di una vita. Abbiamo sempre saputo che volevamo celebrare il nostro amore in grande, ma quello che abbiamo vissuto ha superato ogni aspettativa».

«La nostra famiglia è tutto per noi»

La cerimonia, elegante e romantica, è stata arricchita da momenti emozionanti. I figli della coppia, Bianca e Azzurra, hanno avuto un ruolo speciale nel giorno delle nozze, rendendo la giornata ancora più indimenticabile.

Beatrice ha aggiunto: «Vedere i nostri bambini partecipare al matrimonio è stato un momento unico, pieno d'amore. La nostra famiglia è tutto per noi».

Tra i progetti futuri, i due sposi hanno un'agenda già piena di impegni: Beatrice è pronta a lanciare nuove collaborazioni nel mondo della moda e del beauty, mentre Marco si sta dedicando a una serie di progetti televisivi.

«Abbiamo tanti sogni ancora da realizzare, e siamo pronti a viverli insieme, come sempre», ha concluso Beatrice con entusiasmo.

Covermedia