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Polemiche a non finire Beatrice Venezi fuori dalla Fenice: «Ha offeso l’orchestra e la Fondazione», rottura prima dell’incarico

Covermedia

28.4.2026 - 11:00

Beatrice Venezi
Beatrice Venezi

Revocata la nomina a direttrice musicale: decisive le dichiarazioni sui «posti di padre in figlio».

Covermedia

28.04.2026, 11:00

28.04.2026, 11:01

Beatrice Venezi salta la Fenice dopo dichiarazioni giudicate offensive verso orchestra e teatro.

La direttrice d’orchestra non entrerà in carica al Teatro La Fenice, dove era stata nominata direttrice musicale con incarico dal 1° ottobre 2026: la Fondazione ha deciso di interrompere il rapporto prima dell’avvio ufficiale, ritenendo incompatibili alcune dichiarazioni pubbliche.

La scelta arriva al termine di mesi di tensioni interne seguite alla nomina del settembre 2025, contestata da parte dei lavoratori.

A far precipitare la situazione è stata un’intervista al quotidiano argentino «La Nación», in cui la musicista ha affermato: «È un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio».

Parole che la Fondazione, come riportato dal Corriere del Veneto, ha giudicato «offensive» nei confronti dell’istituzione e dei suoi professori d’orchestra, già selezionati, secondo la replica interna, tramite concorsi pubblici.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi, inizialmente favorevole alla nomina, ha preso le distanze dal contenuto delle dichiarazioni, segnando una rottura definitiva con la direttrice. Il caso si inserisce in un contesto di forte frizione tra governance e orchestra, con proteste già emerse nei mesi precedenti.

La decisione è immediata: dal 1° ottobre 2026 Venezi non guiderà la direzione musicale della Fenice, che dovrà ora ridefinire la propria guida artistica per le prossime stagioni.

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