Monica Bellucci

Il film di Tim Burton ha aperto l'81esima edizione della Mostra del cinema.

Standing ovation per «Beetlejuice Beetlejuice» all'81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Il pubblico della Sala Grande al Lido ha applaudito per oltre tre minuti al termine della proiezione della pellicola diretta da Tim Burton.

In sala era presente il regista e il cast stellare composto da Monica Bellucci, protagonista nonché compagna di Burton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux e Willem Dafoe.

Nel film, in uscita il 4 settembre con Warner, Monica compare nella prima scena fatta a pezzi sul pavimento. Sarà poi lei stessa a ricomporsi, per diventare una sorta di Frankenstein in gonnella, ma ancora piena di fascino nonostante le cicatrici.

«È un processo misterioso il fatto che lei sia a pezzi – ha dichiarato oggi l'attrice al Lido -, e quando mi sono dovuta ricomporre non è stato affatto facile, mi sono sentita una sorta di mimo. Il mio personaggio di Delores si muove poi come una bambola».

«Le cicatrici? Tutti abbiamo cicatrici emotive».

Il film è il sequel di «Beetlejuice – Spiritello porcello», di cui quest'anno ricorre il 36esimo anno dal rilascio. Keaton, O'Hara e Ryder erano nel cast originale.

