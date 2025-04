La showgirl Belen Rodriguez (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Dopo gli scatti insieme a Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese chiarisce: tra i due non c'è nessun amore, ma un'intesa ritrovata per il bene della figlia Luna Marì. Intanto si prepara al debutto in TV con «The Couple».

Covermedia Covermedia

Risate, sguardi complici e una passeggiata serena insieme alla piccola Luna Marì: tanto è bastato per far impazzire il gossip.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati nei giorni scorsi in atteggiamenti distesi, che hanno fatto sognare i fan di un possibile ritorno di fiamma. Ma a spegnere ogni illusione ci ha pensato proprio lui, l'ex gieffino, ospite di Myrta Merlino.

«Ci siamo riavvicinati, ma solo per il bene di nostra figlia», ha spiegato Antonino, lasciando poco spazio ai fraintendimenti. Nessun ritorno di coppia, ma un nuovo equilibrio, costruito con fatica dopo una separazione non priva di tensioni.

«Cerchiamo di dare un'idea di famiglia, un valore che a me è mancato da piccolo. Stare con Belen è fondamentale per la vita di Luna Marì... e anche per la mia», ha confessato con sincerità.

La storia tra i due era nata all'improvviso, tra Ibiza e colpi di fulmine, culminata nel 2021 con la nascita di Luna Marì. Ma poco dopo, la separazione. Caratteri troppo diversi, aveva spiegato Spinalbese, e un post rottura burrascoso, tra frecciate social e rancori.

Belen serena e anche Antonino che torna a mettersi in gioco

Oggi Belen sembra aver ritrovato una nuova forma di serenità. Dopo l'addio definitivo a Stefano De Martino, la lotta contro la depressione e la rottura con Elio Lorenzoni, la showgirl è tornata a concentrarsi su sé stessa e sui suoi figli. Per ora, niente storie d'amore all'orizzonte.

Single anche Antonino, che però è pronto a rimettersi in gioco... in TV. Farà parte del cast di «The Couple», il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, dove otto coppie si sfideranno per vincere un milione di euro.

Ma chi sarà la sua partner in questa sfida? Il mistero resta. Intanto Spinalbese ha lanciato un appello via social: «Vorrei qualcuno che mi compensi, che sia leader della coppia, organizzato, non impulsivo. Perché quello lo sono già io».

Una nuova avventura lo attende. E chissà se, tra le prove di «The Couple», non sbocci qualcosa di inaspettato. Per ora, però, nella vita di Antonino c'è spazio solo per Luna. E per il rispetto ritrovato con Belen.