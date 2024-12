Belen Rodriguez

Le due sorelle argentine aggiornano tutti sulle condizioni di salute dell'ex naufrago de «L'Isola dei Famosi».

Belen Rodriguez è tornata sui social dopo l'incidente del padre Gustavo, rimasto ustionato in un capannone fuori Milano.

Per giorni la showgirl ha preferito non pubblicare nulla sulla faccenda lasciando i fan con il fiato sospeso. Ora la madre Veronica Cozzani ha postato una foto di famiglia e Belen ha commentato: «Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi, la mia forza concreta! Andrà bene chiediamolo a Dio!».

Cecilia ha aggiunto tra le storie di Instagram: «Papà dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni».

Giovedì 5 dicembre Gustavo Rodriguez – padre di Belen ed ex concorrente de «L'Isola dei Famosi» – è rimasto gravemente ustionato nell'incendio di un capannone a Gallarate.

Nel rogo, divampato per cause accidentali, il padre di Belen ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e poi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.