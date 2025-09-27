Belen con la figlia Luna Marì IMAGO/ZUMA Press

La showgirl, recentemente tornata sotto i riflettori, ha avuto un acceso confronto con i fotografi a Milano, mentre era in compagnia della figlia, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Belen Rodríguez è stata nuovamente al centro dell'attenzione pubblica a causa di un acceso confronto in strada.

L'incidente è avvenuto a Milano, dove la showgirl è stata fotografata mentre, tenendo per mano la figlia Luna Marì, si scagliava contro i paparazzi con veemenza.

La showgirl non ha mai nascosto il suo disappunto verso l'invadenza dei paparazzi: in passato non ha esitato a difendere la sua privacy alzando la voce quando necessario.

L'incidente è avvenuto a Milano, nella zona Garibaldi, dove la showgirl è stata fotografata mentre, tenendo per mano la figlia Luna Marì, si scagliava contro i paparazzi con veemenza: «Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina!».

Secondo quanto riportato da «Oggi» e ripreso anche da «Leggo», l'episodio è stato descritto come un momento di «rabbia improvvisa e incontenibile» nei confronti dei fotografi che la seguivano all'uscita di un locale.

Belen stava trascorrendo del tempo con la figlia, e la presenza dei paparazzi ha scatenato la sua reazione.

Già in passato ha difeso la sua privacy alzando i toni

La showgirl non ha mai nascosto il suo disappunto verso l'invadenza dei paparazzi. In passato, non ha esitato a difendere la sua privacy alzando la voce quando necessario.

In quel frangente, Belen era con la sua figlia più piccola, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. I fotografi l'hanno sorpresa mentre usciva da un locale dopo aver preso la figlia da scuola per una merenda.

La presenza della bambina sembra aver intensificato la sua reazione, poiché la protezione della figlia da intrusioni indesiderate è diventata la sua priorità.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA