TV Belen ballerina per una notte a «Ballando con le Stelle», gelo da Mediaset

Covermedia

13.8.2025 - 16:30

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez

La showgirl Belen Rodriguez sarà «ballerina per una notte» su Rai 1: la mossa accende malumori e evidenzia tensioni familiari con la sorella Cecilia.

Covermedia

13.08.2025, 16:30

13.08.2025, 16:44

Ecco di chi si tratta. Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore

Ecco di chi si trattaStefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore

Belen Rodriguez approda a «Ballando con le Stelle» come «ballerina per una notte». Scelta che, secondo indiscrezioni, avrebbe raffreddato i rapporti con Mediaset.

La notizia arriva dalla rubrica «Chicchi di Gossip» di Gabriele Parpiglia: «Milly Carlucci l'ha voluta fortemente, e alla fine l'ha ottenuta. Una partecipazione che non farà piacere a Mediaset, considerando il suo storico legame con Maria De Filippi».

L'ospitata è prevista nella seconda puntata dello show di Rai 1 e segna il primo ingresso di Belen in un format diretto competitor del suo passato televisivo. Lo scorso anno l'invito era sfumato, ma questa volta l'accordo è arrivato: una serata densa di significati.

Sui social ha già acceso il dibattito: tra chi applaude il suo ritorno live e chi legge la mossa come una «sfida velata» al passato in Mediaset.

Intanto, sul fronte familiare, la tensione con Cecilia resta altissima. Dal 5 marzo, il silenzio è totale: come racconta ancora Parpiglia, «Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla».

Il muro creato intorno a Cecilia – in gran parte legato alla figura di Ignazio Moser – rimane invalicabile, anche con l'avvicinarsi del parto.

