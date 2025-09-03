Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, ha recentemente condiviso su Facebook un album di foto che la ritraggono mentre si gode un bagno notturno senza veli in Sardegna.
Tornata a Milano dopo aver trascorso agosto sull'isola con amici e figli, Belen ha descritto l'esperienza come «senza prezzo». Tuttavia, le immagini hanno scatenato una pioggia di critiche tra i suoi follower.
Come riporta il sito «gossip.it», molti hanno apprezzato l'atmosfera magica delle foto e la bellezza della showgirl, ma non sono mancate le frecciate avvelenate.
Alcuni utenti hanno criticato Belen per l'esempio che potrebbe dare ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, rispettivamente di 11 e 4 anni, avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.
«Hai un figlio quasi adolescente, perché mostrarti sempre nuda? Non pensi che possa essere imbarazzante per loro quando cresceranno?», ha commentato un utente.
Altri hanno suggerito che utilizzerebbe il nudismo come tattica per attirare l'attenzione, mentre alcuni hanno sottolineato che la bellezza non richiede necessariamente l'ostentazione della nudità.