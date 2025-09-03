  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Avvistata una sirena» Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena

ai-scrape

3.9.2025 - 11:28

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Belen Rodriguez condivide scatti di un bagno notturno senza veli in Sardegna, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi follower.

Igor Sertori

03.09.2025, 11:28

03.09.2025, 13:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Belen Rodriguez ha condiviso, solo su Facebook, alcune fotografie di lei senza veli nel mare di Sardegna.
  • Molti utenti hanno apprezzato gli scatti.
  • Ma la pioggia di critiche è arrivata. «Hai un figlio quasi adolescente, perché mostrarti sempre nuda?», ha scritto qualcuno.
  • Invece di postare le immagini anche su Instagram o rispondere alle provocazioni, la 40enne ha optato per il silenzio.
Mostra di più
Rivelazioni. Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»

RivelazioniBelen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, ha recentemente condiviso su Facebook un album di foto che la ritraggono mentre si gode un bagno notturno senza veli in Sardegna.

Tornata a Milano dopo aver trascorso agosto sull'isola con amici e figli, Belen ha descritto l'esperienza come «senza prezzo». Tuttavia, le immagini hanno scatenato una pioggia di critiche tra i suoi follower.

Come riporta il sito «gossip.it», molti hanno apprezzato l'atmosfera magica delle foto e la bellezza della showgirl, ma non sono mancate le frecciate avvelenate.

Alcuni utenti hanno criticato Belen per l'esempio che potrebbe dare ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, rispettivamente di 11 e 4 anni, avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

«Hai un figlio quasi adolescente, perché mostrarti sempre nuda? Non pensi che possa essere imbarazzante per loro quando cresceranno?», ha commentato un utente.

Altri hanno suggerito che utilizzerebbe il nudismo come tattica per attirare l'attenzione, mentre alcuni hanno sottolineato che la bellezza non richiede necessariamente l'ostentazione della nudità.

Intervista. Belen Rodriguez: «Simona Ventura mi ha cambiato la vita»

IntervistaBelen Rodriguez: «Simona Ventura mi ha cambiato la vita»

Nonostante le critiche, la 40enne ha scelto di non rispondere e di non condividere le foto anche su Instagram, una decisione insolita per lei.

Sembra preferire il silenzio, lasciando che le immagini parlino da sole.

Ecco di chi si tratta. Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore

Ecco di chi si trattaStefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Su un volo da Bali a Brisbane tutti i servizi igienici non funzionano e ci si deve arrangiare come si può

Altre notizie

Salerno-mania. La Costiera Amalfitana conquista i VIP: Springsteen, Beckham, i Duran Duran, Spielberg...

Salerno-maniaLa Costiera Amalfitana conquista i VIP: Springsteen, Beckham, i Duran Duran, Spielberg...

«Ballad of a Small Player». Colin Farrell e la grande abbuffata sul set: «Non mi sentivo affatto bene»

«Ballad of a Small Player»Colin Farrell e la grande abbuffata sul set: «Non mi sentivo affatto bene»

Ecco di cosa si tratta. Raz Degan rilancia il digiuno collettivo: ben 3'000 persone connesse per la sfida benessere

Ecco di cosa si trattaRaz Degan rilancia il digiuno collettivo: ben 3'000 persone connesse per la sfida benessere

Ecco quando sarà disponibile. Fabrizio Gifuni e «Portobello» al Lido: la storia terribile di Moro e Tortora diventa serie

Ecco quando sarà disponibileFabrizio Gifuni e «Portobello» al Lido: la storia terribile di Moro e Tortora diventa serie