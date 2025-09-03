Belen Rodriguez IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Belen Rodriguez condivide scatti di un bagno notturno senza veli in Sardegna, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi follower.

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez ha condiviso, solo su Facebook, alcune fotografie di lei senza veli nel mare di Sardegna.

Molti utenti hanno apprezzato gli scatti.

Ma la pioggia di critiche è arrivata. «Hai un figlio quasi adolescente, perché mostrarti sempre nuda?», ha scritto qualcuno.

Invece di postare le immagini anche su Instagram o rispondere alle provocazioni, la 40enne ha optato per il silenzio.

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, ha recentemente condiviso su Facebook un album di foto che la ritraggono mentre si gode un bagno notturno senza veli in Sardegna.

Tornata a Milano dopo aver trascorso agosto sull'isola con amici e figli, Belen ha descritto l'esperienza come «senza prezzo». Tuttavia, le immagini hanno scatenato una pioggia di critiche tra i suoi follower.

Come riporta il sito «gossip.it», molti hanno apprezzato l'atmosfera magica delle foto e la bellezza della showgirl, ma non sono mancate le frecciate avvelenate.

Alcuni utenti hanno criticato Belen per l'esempio che potrebbe dare ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, rispettivamente di 11 e 4 anni, avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

«Hai un figlio quasi adolescente, perché mostrarti sempre nuda? Non pensi che possa essere imbarazzante per loro quando cresceranno?», ha commentato un utente.

Altri hanno suggerito che utilizzerebbe il nudismo come tattica per attirare l'attenzione, mentre alcuni hanno sottolineato che la bellezza non richiede necessariamente l'ostentazione della nudità.

Nonostante le critiche, la 40enne ha scelto di non rispondere e di non condividere le foto anche su Instagram, una decisione insolita per lei.

Sembra preferire il silenzio, lasciando che le immagini parlino da sole.