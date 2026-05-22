Belén Rodriguez. Imago

Belén Rodriguez sarebbe pronta a tornare alla guida dell'Isola dei famosi, ma a far discutere è soprattutto il possibile arrivo nel reality di Caroline Tronelli, indicata come la nuova fiamma di Stefano De Martino.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo le indiscrezioni, Belén Rodriguez sarebbe vicinissima alla firma per condurre la nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Tra i possibili concorrenti del reality ci sarebbe anche Caroline Tronelli, accostata negli ultimi mesi a Stefano De Martino.

Il conduttore napoletano starebbe cercando di allontanarsi dal gossip per concentrarsi sulla carriera televisiva. Mostra di più

Belén Rodriguez sarebbe sempre più vicina al ritorno alla conduzione dell'Isola dei famosi. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale «Oggi», a Mediaset il suo nome verrebbe ormai considerato il favorito per guidare la nuova edizione del reality.

Ma il vero colpo di scena riguarderebbe il cast dei concorrenti. Tra i possibili naufraghi, infatti, ci sarebbe anche Caroline Tronelli, la giovane napoletana indicata negli ultimi mesi come la nuova compagna di Stefano De Martino, ex marito di Belén.

Il ritorno di Belén in tv

Per la showgirl argentina si tratterebbe di un ritorno importante in prima linea dopo un periodo complicato sia sul piano personale sia su quello professionale.

Negli ultimi tempi, infatti, la sua presenza televisiva è stata meno costante rispetto al passato e la conduzione dell'Isola dei famosi potrebbe rappresentare un rilancio significativo.

Secondo quanto riportato dal magazine, il progetto sarebbe ormai vicino alla definizione definitiva.

Caroline Tronelli verso il reality

Grande attenzione anche attorno al nome di Caroline Tronelli. La studentessa napoletana starebbe cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo e, proprio per questo, si sarebbe affidata alla manager Paola Benegas.

Un dettaglio che non passa inosservato: Benegas ha seguito per anni anche la carriera di Belén Rodriguez, anche se oggi i rapporti tra le due sarebbero piuttosto freddi.

La reazione di Stefano De Martino

Secondo le indiscrezioni, a non gradire particolarmente questa possibile combinazione sarebbe Stefano De Martino.

Il conduttore starebbe infatti cercando di allontanarsi dal gossip sentimentale che per anni lo ha accompagnato, concentrandosi soprattutto sulla carriera e sui prossimi progetti televisivi, anche in vista del futuro legato al Festival di Sanremo.

L'eventuale presenza contemporanea di Belén e Caroline nello stesso programma rischierebbe però di riaccendere inevitabilmente l’attenzione mediatica sulla sua vita privata.