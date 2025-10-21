  1. Clienti privati
Litigio finito Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

ai-scrape

21.10.2025 - 15:48

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram la gioia di essere diventata zia: una foto con la nipotina Clara Isabel mette a tacere definitivamente le voci di un presunto litigio con la sorella Cecilia.

Alessia Moneghini

21.10.2025, 15:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Belen Rodriguez ha postato su Instagram una foto con la nipote Clara Isabel.
  • L'immagine sembra mettere definitivamente a tacere le voci di un presunto litigio durato mesi con la sorella Cecilia Rodriguez.
  • Quest'ultima è diventata mamma per la prima volta insieme al marito Ignazio Moser il 15 ottobre.
Mostra di più

Belen Rodriguez ha condiviso sui social la sua gioia nel tenere tra le braccia la nipotina Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», la showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae in un momento di tenerezza familiare, mettendo a tacere definitivamente le voci sulle tensioni tra le due sorelle.

In piedi accanto alla finestra di casa di Cecilia, l'argentina appare felice mentre tiene stretta la neonata. I suoi follower hanno reagito con entusiasmo, riempiendo il post di cuoricini e commenti affettuosi.

Poco prima, Cecilia aveva pubblicato una foto di Luna Marì accanto alla bimba, descrivendola come una «sorella maggiore».

La famiglia sembra aver ritrovato la serenità

La serenità familiare sembra essere ulteriormente sottolineata da una cena di poco tempo fa, in cui le sorelle Rodriguez, insieme a Moser, appaiono sorridenti e felici.

La mamma delle due, Veronica Cozzani, ha immortalato il momento sui social per mostrare il clima festoso e la ritrovata armonia. In una foto si vede la famiglia riunita a tavola.

Nonostante le voci di un allontanamento, Cecilia aveva di recente chiarito a «Verissimo» che tra lei e la sorella non c'è stato nulla di grave, solo normali incomprensioni: «Siamo diversissime per carattere e qualche litigata ogni tanto ci scappa», aveva confessato a Silvia Toffanin.

La più piccola delle Rodriguez e il marito sono diventati genitori il 15 ottobre, dopo un lungo percorso che ha incluso la procreazione assistita.

