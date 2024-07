Belen Rodriguez.

La soubrette argentina ha rivelato di aver rifiutato l'invito a partecipare a «Belve».

Belen Rodriguez torna in tv dopo un lungo anno di pausa.

Ha lasciato Mediaset per Warner Bros.Discovery, dove condurrà due programmi su Nove e Real Time.

«Ho fatto una pausa di quasi un annetto. Adesso non vedo l'ora di tornare! Adesso ho quasi 40 anni, aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno – ha detto in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – e mi veda solo come conduttrice. Le tre conduttrici a cui sono più riconoscente? Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere. Mi hanno tutte dato fiducia».

Belen ha rifiutato l'invito a Belve

Belen ha poi svelato per quale motivo non è stata intervistata da Francesca Fagnani a «Belve» (a differenza dell'ex marito Stefano De Martino:« Ho rifiutato l'invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della conduttrice sarei più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa».

Alla domanda su quale è stato il programma che ha amato di più, la Rodriguez ha risposto: «Li ho amati tutti, perché se accetto una proposta vuol dire che mi piace. Non accetto qualsiasi cosa. Sicuramente quello a cui sono più riconoscente in assoluto è Sanremo».

