Belen Rodriguez

Ennesima delusione sentimentale per la showgirl, che manda in archivio la relazione con l'ingegnere siciliano.

Game over per Belen Rodriguez e Angelo Galvano. I due si sono lasciati.

I paparazzi hanno fotografato Galvano mentre aspetta (invano) sotto casa della showgirl, nel giorno del suo 40mo compleanno.

Un'altra prova arriva da Instagram, su cui la conduttrice ha pubblicato vari scatti del suo party, ma di Angelo nemmeno l'ombra.

Game over per Belen Rodriguez e Angelo Galvano. I due si sono lasciati come rivelato da Gente, che, attraverso i suoi fotografi, ha seguito i movimenti dell'ingegnere siciliano nel giorno del 40esimo compleanno della showgirl argentina.

I paparazzi hanno fotografato Galvano mentre aspetta (invano) sotto casa di Belen. Dopo una prolungata attesa, il giovane ha intercettato Matilde Bruzzoni, l'amica comune che li aveva presentati. Niente da fare, Belen ha già deciso di troncare.

Un'altra prova arriva da Instagram, su cui la conduttrice ha pubblicato vari scatti del suo party per i 40 anni, ma di Angelo nemmeno l'ombra.

I due si frequentavano da alcuni mesi e si era ipotizzata una convivenza nella nuova casa di lei. Ad aiutarla invece nei traslochi è stato l'ex marito Stefano De Martino.

Belen, dopo oltre un anno di assenza dalla tv, tornerà presto con due nuovi programmi su Nove e Real Time.

