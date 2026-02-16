C'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?

SpeculazioniC'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?
16.2.2026 - 12:34
L'assenza di Alessia Marcuzzi al «Tavolo» di «Che tempo che fa», dove era invece presente Belen Rodriguez, ha alimentato nuove speculazioni. Tornano così a circolare le voci su un possibile legame con Stefano De Martino.
In passato, si era parlato di un presunto tradimento che coinvolgeva la Marcuzzi e l'ex marito di Belen, Stefano De Martino, voci che sono state sempre smentite dai diretti interessati.
Tuttavia, un commento di Belen sui social, un semplice «confermo» sotto un messaggio che alludeva a queste voci, ha riacceso le speculazioni.
Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su eventuali tensioni dietro le quinte del programma. Non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche né prese di posizione ufficiali, lasciando spazio solo a indiscrezioni e voci.