C'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?

Fabio Fazio saluta Belen Rodriguez a «Che Tempo Che Fa». IMAGO/Avalon.red

L'assenza di Alessia Marcuzzi al «Tavolo» di «Che tempo che fa», dove era invece presente Belen Rodriguez, ha alimentato nuove speculazioni. Tornano così a circolare le voci su un possibile legame con Stefano De Martino.

Hai fretta? blue News riassume per te Alla trasmissione «Che tempo che fa», Fabio Fazio ha ospitato Belen Rodriguez.

Nel momento al «tavolo», di solito c'è anche Alessia Marcuzzi, che però per l'occasione mancava.

Si fanno spazio le speculazioni, come si torna a parlare del presunto tradimento dell'ex marito della Rodriguez proprio con la Marcuzzi. Mostra di più

L'assenza di Alessia Marcuzzi al «Tavolo» di «Che tempo che fa», dove Belen Rodriguez ha partecipato dopo un'intervista con Fabio Fazio, ha attirato l'attenzione, come riporta «Leggo.it».

Di solito, la Marcuzzi è una presenza costante nel segmento finale del programma, ma questa volta non c'era, e la coincidenza ha sollevato domande.

Mentre la modella argentina, dopo aver colloquiato con Fazio, ha detto: «Questa sera rimango con voi, dopo resto anche al tavolo e sono molto felice».

L'assenza di Alessia Marcuzzi genera speculazioni

Secondo la rubrica «C'è chi dice» di Giuseppe Candela, l'assenza della 53enne potrebbe non essere casuale.

In passato, si era parlato di un presunto tradimento che coinvolgeva la Marcuzzi e l'ex marito di Belen, Stefano De Martino, voci che sono state sempre smentite dai diretti interessati.

Tuttavia, un commento di Belen sui social, un semplice «confermo» sotto un messaggio che alludeva a queste voci, ha riacceso le speculazioni.

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su eventuali tensioni dietro le quinte del programma. Non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche né prese di posizione ufficiali, lasciando spazio solo a indiscrezioni e voci.