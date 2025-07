Belen Rodriguez IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Si intensificano le speculazioni su una possibile relazione tra Belen Rodriguez e Olly, alimentate da avvistamenti e attività sui social media.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Continuano a crescere gli indizi sulla possibile relazione tra Belen Rodriguez e Olly.

Già avvistati insieme in diverse occasioni, i due hanno seguito insieme il concerto di Marracash a Milano.

Testimoni, riportati dal magazine «Chi», affermano di aver visto la modella argentina recarsi a casa del giovane cantante. Mostra di più

Le voci su una possibile relazione tra Belen Rodriguez e il cantante Olly continuano a crescere.

Recentemente, come riportato anche dal sito «chimagazine.it» i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan.

Uno di questi avvistamenti è avvenuto durante un concerto di Marracash allo Stadio San Siro di Milano, dove la coppia è stata notata nella tribuna vip, attirando l'attenzione dei presenti.

Ma le immagini e i video della modella e attrice insieme al fenomeno del momento della musica italiana sono diventati virali sui social media, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Alcuni testimoni, sempre secondo «Chi», affermano di aver visto lei recarsi a casa del vincitore di Sanremo, aggiungendo un ulteriore elemento di mistero alla situazione.

Un altro indizio significativo è emerso dai social media: l'argentina ha condiviso un video nelle sue Storie di Instagram in cui si truccava ascoltando una canzone del 24enne genovese.

La conduttrice ha commentato: «Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso, non riesco a smettere».

Lui ha ricondiviso il video aggiungendo: «Non mi offendo assolutamente», a cui lei ha risposto con un cuore rosso.

Questo scambio amichevole sui social media, insieme agli avvistamenti pubblici, hanno portato molti a chiedersi se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Di recente, a «tgcom24», la ex di De Martino aveva parlato così a proposito della sua vita privata: «È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata».

«Preferisco che sia il destino a farmi incontrare una persona».