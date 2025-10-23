La showgirl argentina Belen Rodriguez (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo vita sentimentale complicata, Belen Rodriguez sembra aver trovato un nuovo amore in Kemal Alagol, un noto chirurgo. Al contempo, l'argentina è concentrata su una nuova fase della sua carriera in Rai.

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez è stata vista in più di un'occasione al fianco del noto chirurgo del jet set Kemal Alagol.

Tra i due, che sono stati immortalati in attimi di complicità, sembra essere nata una storia.

La showgirl argentina sembra comunque concentrata su una nuova fase della sua carriera in Rai. Mostra di più

Dopo aver attraversato momenti difficili e relazioni complesse, Belen Rodriguez sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso.

Come riporta «Chi», si tratta di Kemal Alagol, un chirurgo conosciuto anche nel mondo del jet set. La coppia è stata avvistata insieme in diverse occasioni, dove si sono scambiati segni di complicità e affinità.

Le immagini mostrano momenti di affetto e cura, come quando Alagol accompagna in hotel Belen o le porta la valigia in stazione. La coppia è stata anche fotografata mentre usciva da un condominio al mattino, dopo aver trascorso la serata insieme.

La svolta nella carriera

Oltre alla sua nuova frequentazione, la showgirl argentina sta vivendo una nuova fase della sua carriera artistica con la Rai. È infatti co-conduttrice del programma «Matti da legare» su Radio 2 e ha partecipato come ballerina per una notte a «Ballando con le stelle».

Inoltre il suo nome potrebbe comparire al fianco di quello di Gianluca Gazzoli alla conduzione di Sanremo Giovani.

Con 10 milioni di follower su Instagram, Belen rimane una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.